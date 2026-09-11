Хиллари Клинтон на страницах The Atlantic рассказала, как выжившие после 11 сентября добивались медицинской помощи. The Wall Street Journal опубликовал материал о том, что мировой порядок изменили не сами теракты, а решения Вашингтона, и разбирает, как дорожает оборона Украины. Bloomberg выпустил статью о возможной паузе в снижении ключевой ставки, а также расследование о лоббистах, предлагавших смягчить нефтяные санкции. Эти и другие материалы — в обзоре RTVI.

Чему научили последствия 11 сентября

Последствия терактов не закончились вместе с разбором завалов. В колонке для The Atlantic Хиллари Клинтон, представлявшая в 2001 году штат Нью-Йорк в сенате, вспоминает многолетнюю борьбу за медицинскую помощь для людей, дышавших токсичной пылью.

Уже через неделю после атак американское природоохранное ведомство заверило жителей города, что воздух безопасен. Проверка 2003 года показала: достаточных данных для таких заявлений не было, а Белый дом добивался более успокаивающих формулировок. Постоянная федеральная программа обследования и лечения заработала только в 2011 году — почти через десять лет после терактов.

Отдельно Клинтон пишет о гражданских, которые жили, работали или учились рядом с башнями. По приведенным ею данным, число зарегистрированных у них случаев рака уже превысило показатель среди спасателей и участников восстановительных работ. На этом фоне она критикует сокращение штата медицинской программы администрацией Трампа. Главная мысль колонки — память о погибших должна сопровождаться помощью выжившим, чьи болезни проявляются спустя годы.

Теракты изменили мировой порядок не так, как принято думать

Мировой порядок изменили не сами теракты, а последовавшие за ними решения Вашингтона, считает автор статьи. В центре анализа — цена переключения внимания: кампании в Афганистане и Ираке поглощали ресурсы страны, пока росло влияние Китая и России.

Автор приводит слова Уильяма Бернса, который еще в 2019 году говорил, что сосредоточенность на борьбе с терроризмом мешала выстраивать американскую стратегию в Азии. Показательным совпадением в статье названа дата вступления Китая в ВТО — 11 декабря 2001 года, ровно через три месяца после атак.

При этом китайский подъем начался задолго до этого, а западные компании сами ускоряли его, перенося производство ради снижения издержек. Поэтому речь не о том, что терроризм создал нового экономического конкурента. Главный тезис материала — занятые затяжными военными кампаниями США слишком поздно отреагировали на изменения, которые уже происходили в мировой экономике и политике.

Башни-близнецы вернулись в небо Нью-Йорка

К 25-летию терактов над нью-йоркской гаванью запустили 2977 светящихся дронов — по числу погибших 11 сентября. Каждый беспилотник символизировал одного человека.

Сначала огни двигались над Гудзоном, затем сложились в очертания небоскребов в полный архитектурный масштаб. В подготовке участвовали выжившие, родственники погибших и сотрудники служб, работавших на месте атак. Новая композиция дополнила традиционную инсталляцию «Посвящение в свете», где две вертикальные колонны создают 88 прожекторов.

Особенность мемориала в том, что восстановленный светом образ зданий складывается из отдельных огней, и каждый посвящен конкретной человеческой жизни.

Путин дал Центробанку зеленый свет на паузу

Банк России может остановить снижение ключевой ставки после десяти сокращений подряд, пишет Bloomberg. Большинство опрошенных агентством экономистов ждут, что ставку сохранят на уровне 14%. Совет директоров ЦБ проводит заседание 11 сентября.

Причина — сочетание инфляционных рисков: перебои на НПЗ поднимают цены на топливо, ослабление рубля ведет к дорогому импорту а государственные расходы растут быстрее запланированного. При этом дорогие кредиты сдерживают инвестиции, поэтому и пауза имеет цену для экономики.

Отдельно Bloomberg описывает политический фон. По данным источников агентства, Кремль перед этим заседанием не настаивает на конкретном решении, несмотря на приближение парламентских выборов. Путин назвал высокую ставку сознательной мерой для сохранения макроэкономической стабильности. Это оставляет регулятору больше свободы: дождаться уточненного бюджета, который появится в конце сентября, и новых оценок топливных перебоев. Возможная пауза, подчеркивает агентство, не означает завершения всего цикла снижения ставки.

Нефть выше 109 долларов запустила распродажу облигаций

Рост нефти до 109 долларов за баррель вызвал новую волну распродаж государственных облигаций, пишет Financial Times. Дорогое топливо повышает издержки перевозок и усиливает инфляцию, инвесторы требуют большей доходности, а государствам становится дороже занимать.

Доходность тридцатилетних американских облигаций достигла максимума с 2007 года, стоимость заимствований выросла и в Европе. Нефтяной рынок отреагировал, в частности, на сокращение добычи в Саудовской Аравии почти на четверть за месяц.

Важная деталь: спрос на новый выпуск американских облигаций остался высоким, но покупателей удалось привлечь только повышенной доходностью. То есть кредит для бюджета подорожал. При этом S&P Global Energy больше не ждет, что ближневосточная добыча вернется к доконфликтному уровню к концу 2027 года. Это усиливает опасения, что дорогая энергия станет затяжной проблемой.

Скрытые связи вашингтонских лоббистов с нефтяными миллиардерами

Вашингтонская фирма Qorvis предлагала смягчить нефтяные санкции против России и Ирана, одновременно представляя компании, которые западные власти связывают с крупными участниками подсанкционной торговли. Аргументом, по данным Bloomberg, была стабилизация нефтяных цен.

Через несколько дней США разрешили временную продажу и разгрузку российской и иранской нефти, находившейся на танкерах. Насколько советы Qorvis повлияли на это решение, агентство не установило.

В центре расследования — отношения фирмы с компаниями Wellbred и 2Rivers, которые власти связывают соответственно с Хосейном Шамхани и Этибаром Эйюбом. Источники Bloomberg утверждают, что работа включала консультации по санкционным рискам и взаимодействию с чиновниками. Qorvis отрицает, что представляла этих предпринимателей или обсуждала смягчение ограничений по их поручению. Главный вопрос материала — кто стоит за корпоративными клиентами консультантов, участвующих в обсуждении санкций.

Оборона Украины дорожает, Европа не готова платить больше

The Wall Street Journal: Defending Ukraine Is Getting More Expensive, and Europe Is Struggling to Foot the Bill

Киев оценивает нехватку оборонного финансирования до начала следующего года в 27 миллиардов долларов, но европейские доноры не готовы обещать помощь сверх уже согласованной, пишет The Wall Street Journal. Часть европейских чиновников считает эту сумму завышенной, хотя саму потребность в дополнительных деньгах признает.

Расходы растут из-за закупок вооружений и выплат военнослужащим, а часть средств остается недоступной без принятия законов и реформ. ЕС подтверждает кредит примерно на 105 миллиардов долларов до конца 2027 года, но обсуждения увеличение помощи пока избегает.

Поэтому Киев предлагает ускорить будущие выплаты: это закроет часть нынешнего дефицита, но оставит меньше средств на следующий год. Возвращение к идее использования замороженных российских активов осложняет позиция Бельгии, которая опасается юридических и финансовых последствий.

Трамп пообещал избирателям по пять тысяч долларов

Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину США пять тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами конгресса, пишет Financial Times. Заявление прозвучало на партийном съезде в Далласе, а деньги, по условию президента, нужно будет потратить внутри страны.

Победа на выборах сама по себе выплат не гарантирует: потребуется одобрение конгресса, а стоимость программы может превысить триллион долларов. Дополнительные расходы вызывают опасения по поводу бюджетного дефицита и инфляции.

FT обращает внимание на противоречие: предложение призвано помочь американцам справиться с дороговизной, но новый приток денег способен дополнительно подстегнуть рост цен. Поддержка не обеспечена даже среди республиканских законодателей. Газета напоминает, что прежнюю идею выплачивать «дивиденды» из таможенных доходов администрация так и не превратила в разработанную программу.