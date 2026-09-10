Биржевая цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров. На это обратил внимание РБК, изучив фьючерсы на главном виртуальном газовом хабе TTF в Нидерландах (он служит ценовым ориентиром для всего европейского рынка).

В четверг, 10 сентября, стоимость октябрьского фьючерса выросла на 4,04% и достигла €82,45 за 1 МВт·ч, или $1006,2 за 1 тыс. кубометров, исходя из актуального курса на рынке форекс, говорится в публикации.

Последний раз по такой цене газ торговался 22 декабря 2022 года.

Нынешнее подорожание обусловлено эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и ростом тревожности насчет перспектив поставок.

Последние полгода почти полностью закрыт для судоходства Ормузский пролив — единственный путь выхода из Персидского залива. В результате с марта, когда США и Израиль начали войну с Ираном, поставки сжиженного природного газа (СПГ) на рынок сократились почти на 20%, отмечает РБК.

Иллюстрацией кризиса служит ситуация с Катаром, который поставлял около пятой части мирового объема СПГ. Теперь его способность обеспечивать поставки по долгосрочным контрактам подорвана, и он ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков, пишет Bloomberg.

Одновременно растет цена нефти — стоимость ноябрьского фьючерса на марку Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $105 за баррель, сообщает ТАСС. Это произошло впервые с 22 мая нынешнего года.

Американский президент Дональд Трамп заявил 9 сентября, что война с Ираном закончится «сразу после» промежуточных выборов в США в ноябре. Он полагает, что Тегеран к тому времени больше не сможет сопротивляться экономическому давлению, передал Reuters.

В то же время осведомленные чиновники рассказали The Wall Street Journal, что высокопоставленные советники Белого дома в частном порядке обсуждали с Трампом возможность затягивания войны до конца его президентского срока. Это заявление противоречит публичным заверениям Трампа о скорой победе, отметила газета.