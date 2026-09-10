Перо, найденное в окаменевших экскрементах динозавра, рассказало ученым, почему 66 млн лет назад вместе с динозаврами не пережили удар астероида все птицы, кроме одной группы. Вероятно, все дело в строении перьев, которые помогли некоторым птицам спастись от наступивших холодов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Перо в копролите (окаменевших экскрементах) динозавра было обнаружено еще в 2016 году на северо-востоке американского штата Монтана. Кроме пера в куске копролита позднее была обнаружена рыбья чешуя и кости птицы, относившейся к так называемым гесперорнисообразным. Гесперорнисообразные (Hesperornithiformes) — вымершие меловые птицы, приспособленные к водному образу жизни, обитавшие 85-65 миллионов лет назад.

Одной из важнейших загадок палеонтологии является вопрос о том, почему 66 млн лет назад после удара астероида вместе с динозаврами вымерли все птицы, кроме неорнитов, предков современных птиц.

«В меловом периоде наиболее распространенной была группа энанциорнитинов. Современная группа неорнитов была отделена от той группы, как и гесперорнисообразные», — пояснила Цзинмай О’Коннор, автор нового исследования.

Некоторые ученые предполагали, что неорниты пережили падение астероида благодаря тому, что жили рядом с водой и обладали некой чертой, позволившей им справиться с факторами, приведшими другие виды к вымиранию. Однако гесперорнисообразные тоже обитали рядом с водой, но вымерли.

По мнению О’Коннор, ключевым фактором оказались отличия в оперении птиц. Найденные в копролите перья — первые, найденные у гесперорнисообразных птиц, они представляют из себе нечто среднее между перьями энанциорнитинов и современных птиц. «Некоторые из перьев этих ныряющих птиц похожи на современные, водоотталкивающие, однако на теле у них были еще меньшие, пушистые и примитивные перья, которые мы ассоциируем с динозаврами и энанциорнитинами», — пояснила О’Коннор.

Такие перья на теле помогали птицам спасаться от холода. «Гесперорнисообразные имели примитивные перья на теле, которых могло быть недостаточно для изоляции, в отличие от современных пуховых перьев, и это могло объяснить, почему они вымерли вместе с энанциорнитинами, — добавила О’Коннор. — Поскольку никто до нас не исследовал перья в копролитах, это открывает широкие возможности для исследований».