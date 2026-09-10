Алжир разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на фоне якобы провокационных действий Абу-Даби, сообщило алжирское госагентство APS со ссылкой на заявление МИД страны.

«Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с ОАЭ после исчерпания всех средств для их сохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посол ОАЭ в Алжире был вызван в МИД 10 сентября для официального уведомления об этом решении, ему предписано покинуть страну в течение 48 часов.

«Алжир проявлял большую сдержанность в отношении провокационных или агрессивных действий ОАЭ <…>, а также не жалел усилий, чтобы обратить внимание эмиратской стороны и предупредить о возможных серьезных последствиях этих неоправданных действий», — отметили в алжирском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Алжира не уточнили, какие именно действия Абу-Даби стали причиной разрыва дипотношений. ОАЭ ситуацию пока не комментировали.