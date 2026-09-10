Ситуация с топливом в Ленинградской области во многом повторяет июльский сценарий, когда наблюдался пик кризиса с дефицитом поставок, очередями и введением ограничений на продажу бензина. Об этом сообщил ЛенТВ24 вице-губернатор региона по экономическому развитию Егор Мищеряков.

По его словам, сложности сохраняются из-за сбоев в логистике на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Как сообщает сайт телеканала, часть АЗС области столкнулись со снижением объемов отгрузок топлива, на отдельных станциях возможны перебои. Проблемы испытывают малые заправки, некоторые из них вынуждены снова вводить лимиты.

В этих условиях правительство региона перешло на ручной режим координации, рассказал Мищеряков. Власти постоянно контактируют с нефтекомпаниями и региональными сетями, управляющими АЗС и синхронизируют действия крупных участников рынка.

Одновременно обсуждаются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить снабжение топливом приоритетных категорий потребителей, добавил вице-губернатор.

Он заверил, что ситуация остается под контролем, а власти принимают меры с учетом предыдущего опыта.

«Аналогичные сложности мы уже проходили два месяца назад, пройдем и этот период», — заключил Мищеряков.

В Санкт-Петербурге к некоторым АЗС выстраиваются очереди, на других заправках нет отдельных видов бензина или же топливо отсутствует вовсе, сообщила 9 сентября «Фонтанка» по итогам своей проверки.

«В „Газпром нефти“, например, продолжали действовать лимиты: не более 50 литров АИ-92 и АИ-95 на одну машину для физлиц и владельцев топливных карт», — пишет издание.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что ремонтные работы на НПЗ идут «достаточно быстрыми темпами». Он привел данные министра энергетики Сергея Цивилева, согласно которым осталось отремонтировать 10% предприятий.

На вопрос о том, как россиянам воспринимать дефицит топлива — как кратковременную проблему или как то, что будет повторяться регулярно, Путин ответил, что готовность ко всему должна быть всегда.

«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — сказал глава государства.

Позднее вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации с топливом поручил заблаговременно определять объемы импорта, которые требуются для покрытия потребностей внутреннего рынка. Он указал, что необходимо лучше прогнозировать ситуацию, чтобы иметь возможность действовать на опережение, а не по факту появления ажиотажного спроса.