Дзен подвел итоги августа среди российских СМИ по двум показателям — количеству визитов и охвату аудитории.

По данным собственного рейтинга платформы, лидером по визитам стало РИА Новости — материалы агентства собрали 158,3 млн визитов. На втором месте расположился Life. ru — 136 019 601 визит. Далее идут «Известия» (111,9 млн), «Комсомольская правда» (105,2 млн) и Газета. Ru (105,1 млн). В топ-10 также вошли ТАСС, «Московский комсомолец», «Вести», RT на русском и NEWS. ru.

В рейтинге охвата аудитории, который Дзен формирует совместно с Mediascope, тройку лидеров возглавило РИА Новости с охватом 15,57 млн. Следом — «Известия» (15,22 млн) и ТАСС (15,14 млн). Life. ru занял четвертое место с охватом 14 584 035, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим периодом; эксклюзивный охват издания составил около 13,4 млн.

Отдельно Дзен ранжирует медиахолдинги: News Media Holding, куда входит Life. ru, вошел в пятерку крупнейших медиагрупп платформы.