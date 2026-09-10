Евросоюз требует от Украины мобилизации женщин из-за нехватки мужчин, годных к военной службе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России 10 сентября.

Как утверждает СВР, глава евродипломатии Кая Каллас в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС назвала мобилизацию женщин «шагом в правильном направлении» и отметила, что без этого у Киева не хватит «живой силы» для продолжения военных действий против России.

«Брюссель требует от представителей украинской стороны незамедлительно „перейти от слов к делу“ и принять политическое решение о начале женской мобилизации. В качестве „образца для подражания» приводится Израиль, „имеющий долгий успешный опыт экзистенциальной войны с агрессивным соседом“», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по информации СВР, Еврокомиссия ориентировала государства ЕС на поиск юридических механизмов возвращения украинских беженцев, находящихся в Европе, на родину. Служба приводит данные, согласно которым в европейских странах находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4%.

«При этом наибольшее число «потенциальных призывников» проживают в Германии, Польше и Чехии, „где они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет и провоцируют рост правоэкстремистских настроений“», — указывает СВР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «информационной атакой» и «чушью собачьей» сообщения о том, что после выборов в России объявят новую волну мобилизации. По словам главы государства, «нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заверил, что необходимости в мобилизации нет, поскольку потребности Вооруженных сил России «полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев». По его словам, информационные атаки, в том числе сообщения о возможной новой волне мобилизации, стали одной из особенностей избирательной кампании в рамках подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму.