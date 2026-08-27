Будут ли на Украине объявлять мобилизацию женщин, зависит от расчетов Генерального штаба ВСУ, и общество должно быть готово к тому, что у армии могут возникать новые потребности. Об этом сообщила экс-замминистра обороны страны Анна Маляр на видео, распространенном 27 августа телеграм-каналом «Чесні новини України».

«Надо понимать, что когда война продолжается уже так долго, потребность не может быть одинаковой. Мы должны быть готовы к тому, что у вооруженных сил могут возникать разные потребности, они могут меняться в зависимости от ситуации на фронте», — сказала она.

Маляр пояснила, что именно Генштаб должен поставить точку в дискуссии о мобилизации женщин, потому что там формируют потребности — в каком количестве и на какие специальности нужны люди в конкретное время.

Она напомнила, что при бывших главкомах ВСУ Валерии Залужном и Александре Сырском в Генштабе говорили, что на то время военные обходились без принудительной мобилизации женщин.

«Что будет сейчас говорить Генеральный штаб, это зависит от расчетов, которые они делают», — заключила Маляр и выразила уверенность, что военные об этом сообщат.

Аналогичное объяснение бывший замглавы Минобороны Украины дала на прошлой неделе на своей странице в соцсети, призвав не ориентироваться на слухи в социальных медиа.

Она отметила, что с 2022 года Генштаб публично заявлял, что не нуждается в мобилизации женщин. При этом женщины могли вступать в ряды ВСУ добровольно.

«Принудительно женщин на передний край до сих пор не направляли», — подчеркнула Маляр.

Дискуссия о возможной мобилизации женщин на Украине разгорелась с новой силой в августе. Как пишет местное издание «Главред», поводом стало появление на сайте правительства как минимум трех электронных петиций от граждан, в которых предлагается ввести одинаковые правила военной службы для мужчин и женщин и разрешить призывать украинок на равных условиях во время мобилизации.

В соответствии с законом, петиция может стать предметом рассмотрения органом власти, если наберет необходимое число подписей.

За обязательную мобилизацию для всех высказался бывший министр обороны Алексей Резников, призвав брать пример с Израиля. Бывший спецпосланник президента США по Украине генерал Кит Келлог также заявил, что считает мобилизацию украинских женщин целесообразной.

Замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук резко раскритиковала позицию Келлога. По ее мнению, США как государство со значительными возможностями могли бы в первую очередь обеспечивать украинскую армию вооружениями.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что «никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить».