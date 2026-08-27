Возможная мобилизация женщин на Украине говорит о слабости Киева, но независимо от пола враг будет уничтожен, заявили опрошенные RTVI депутаты Госдумы.

Проводить всеобщую мобилизацию для женщин — это последнее дело и говорит о слабости государства Украина, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Известно, что слабые мужчины прячутся за спинами женщин. Так на Украине пытаются загрузить на плечи женщин то, что не могут вывести сами. Сами заварили кашу — теперь не могут ее никак расхлебать, вот и посылают женщин на самые тяжелые участки», — сказал Колесник.

Решение о мобилизации женщин скажется на самой Украине, считает парламентарий.

«Что она будет вообще приумножать? Что будет с украинской нацией?» — задает он вопросы.

Решение Киева о мобилизации женщин означает, что «мужские ресурсы у них истощаются», пополнение рядов женщинами «существенно увеличит численность ВСУ», заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат полагает, что президент Украины Владимир Зеленский перенимает опыт США и Израиля.

«Как в Израиле и в США. Там же женщины тоже служат в армии. А Зеленский, так сказать, соплеменник, наверное, хочет опыт Израиля перенести на Украину», — рассуждает парламентарий.

Он считает, что такое решение «не поможет этому фашистскому режиму».

«Я думаю, что украинский народ, вернее русский народ, находящийся на Украине, должен понимать, что фашистская хунта цепляется за все что угодно, лишь бы продержаться у власти и дальше грабить, грабить и грабить страну», — подчеркнул Соболев.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с RTVI обратил внимание на расхождение заявлений Зеленского о потерях ВСУ и работой ТЦК.

«Зеленский повсюду рассказывает, будто потери у ВСУ — минимальные, в цифрах, правда, путается, называя то 50 тысяч, то 40, как будто часть из них воскресла. Но общий смысл остается тем же — украинские войска не нуждаются в пополнении. И для чего, в таком случае, все эти зверства ТЦК, которые таскают людей прямо с улиц, зачем разговоры о призыве в армию женщин», — заявил депутат.

Он выразил уверенность в том, что «число погибших украинцев приближается к двум миллионам, и проблема мобилизационного резерва стоит перед Киевом очень остро».

«Конечно, страна большая, но многие сбежали, многие купили отсрочки, многие сумели договориться с военкоматами. Люди реально заканчиваются, и тут важно, чтобы украинцы понимали: не важно, кто ты, мужчина или женщина, если состоишь на службе в ВСУ — ты наш враг, и будешь непременно уничтожен», — подчеркнул Журавлев.

На Украине жители все чаще говорят о всеобщей мобилизации женщин, которую могут объявить власти уже осенью. Подготовительные мероприятия уже ведутся: в территориальных центрах комплектования составляются списки, вузы и работодатели сдают данные, прежде всего, по медработникам.

На этом фоне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что необходимости в мобилизации женщин на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Политика страны». По его словам, «довольно странно» мобилизовывать женщин, «когда не мобилизованы все мужчины».

Ранее к мобилизации женщин призвал бывший представитель Трампа по Украине Кит Келлог, он считает, что это позволило бы увеличить мобилизационный ресурс вдвое.

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также полагает, что воинская повинность в стране должна быть всеобщей, без разделения по половой принадлежности.

*внесен в список террористов и экстремистов