Президент России Владимир Путин призвал россиян быть готовыми ко всему, отвечая на вопрос о том, стоит ли гражданам привыкать к дефициту топлива. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что на текущий момент отсутствуют сценарии, которые могли бы потребовать мобилизации, и назвал соответствующие публикации информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму с целью повлиять на результат голосования.

«Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывать контракт, в отличие от того, что делается на Украине, как известно. Мы смотрим каждый день по телевизору это, в интернете — как там на Украине людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт», — заявил президент.

Путин отметил, что такое положение дел приводит к низкой мотивации и уровню готовности к ведению боевых действий со стороны украинской армии, а также высокому числу дезертиров.

«Только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено свыше 300 тысяч, а на самом деле, конечно, как минимум полмиллиона, я думаю», — сказал он.

Президент признал наличие проблем в процессе ведения боевых действий, однако обратил внимание, что это не касается вопроса наличия необходимого числа военнослужащих.

Ранее Путин также назвал ответные удары по территории Украины методом борьбы с атаками на объекты российской инфраструктуры.