Решение президента России Владимира Путина одобрить привлечение добровольцев с категорией «Д» («не годен») к службе в региональных подразделениях по защите от атак беспилотников вызвало вопросы, однако в инициативе есть конкретная логика. Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь».

Как отмечается в посте, существенная доля резервистов с категорией «Д» — это те, кого комиссовали с военной службы из-за потери конечности, и таких людей «не один десяток и даже не одна сотня».

«Лишившиеся ноги, руки или иной части тела, они физически не могут участвовать в штурмовых действиях. Кто-то переходит в «Рубикон» или войска беспилотных систем по решению командира, но основная масса уходит на гражданку и зачастую не может найти себя», — поясняет «Рыбарь».

Поступить на службу в добровольческий батальон «БАРС» таким гражданам также проблематично из-за действующих ограничений. Для их обхода и потребовалось решение президента, рассуждает «Рыбарь».

Участие в защите регионов от беспилотников позволяет воевавшим на фронте восстановить источник дохода и уровень жизни, к которому они привыкли за время службы в зоне боевых действий, говорится в публикации.

«Вопрос комплектования мобильных огневых групп из числа людей с релевантным опытом позволит снизить издержки и время подготовки. Характер боевых действий за последнее время изменился, но увеличение числа таких «БАРСов» поможет решить одну из главных проблем — нехватку подготовленного личного состава», — пишет «Рыбарь».

По его словам, решение Путина — это «еще один шаг, который перекрывает потребность во всеобщей мобилизации»:

«Как показывает практика, таких шагов у государства еще достаточно, чтобы не повторять печальный опыт 2022 года и при этом решить проблему с личным составом».

Категория «Д» означает, что гражданин не годен к военной службе. Его освобождают от исполнения воинской обязанности и снимают с воинского учета, поэтому он не подлежит призыву ни на срочную службу, ни по мобилизации. Категория «Д» назначается при запущенных хронических заболеваниях и тяжелых состояниях, включая психические расстройства (в том числе шизофрению и умственную отсталость), болезни нервной системы, туберкулез в активной форме, ВИЧ-инфекцию, онкологию, отсутствие конечностей, слепоту, глухоту и др.

Ранее Путин назвал «информационной атакой» и «чушью собачьей» сообщения о том, что после выборов в России объявят новую волну мобилизации. По словам президента, «нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации».

В конце августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил в отсутствии необходимости проводить мобилизацию, поскольку подписывающих контракт с Минобороны «вполне достаточно».