Президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» («не годен») к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА. С соответствующей просьбой к главе государства обратился военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгений Поддубный, передает ТАСС.

По словам Поддубного, некоторые бойцы с категорией «Д», получившие ранения, попросили, чтобы их привлекли к службе.

«Понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи — <…> люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников. Понятно, что не все. <…> Это не один человек просил», — сказал военкор в ходе встречи президента с пятеркой лидеров предвыборного списка «ЕР».

Как рассказал Поддубный, «есть костяк добровольцев, которые вот так оценивая свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников». Он подчеркнул, что речь идет о службе не на переднем крае, а в своем населенном пункте для защиты его территории, в том числе предприятий.

В ответ на просьбу Поддубного Путин ответил: «Жень, поддерживаю».

Категория «Д» означает, что гражданин не годен к военной службе. Его освобождают от исполнения воинской обязанности и снимают с воинского учета, поэтому он не подлежит призыву ни на срочную службу, ни по мобилизации. Категория «Д» назначается при запущенных хронических заболеваниях и тяжелых состояниях, включая психические расстройства (в том числе шизофрению и умственную отсталость), болезни нервной системы, туберкулез в активной форме, ВИЧ-инфекцию, онкологию, отсутствие конечностей, слепоту, глухоту и др.

Поддубный также предложил Путину создать координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба по аналогии с тем, как это происходит в ситуационном центре в Курской области. Президент назвал идею «абсолютно правильной», но выразил мнение, что нужен не координационный орган, а «единый начальник». Он пообещал обсудить инициативу с Генштабом, Минобороны и губернатором Курской области Александром Хинштейном.

«Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из на более важных составляющих — это обмен информацией и разведка. Это своевременность принятия решений. Все стремительно очень развивается», — сказал Путин.

В ходе встречи президент также пообещал обсудить с главой министром обороны Андреем Белоусовым, его заместителем Анной Цивилевой и главой Минздрава Михаилом Мурашко сложности, с которыми могут сталкиваться военные при получении медицинской помощи в некоторых регионах.

Ранее Путин назвал «информационной атакой» и «чушью собачьей» сообщения о том, что после выборов в России объявят новую волну мобилизации. По словам президента, «нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации».

В конце августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил в отсутствии необходимости проводить мобилизацию, поскольку подписывающих контракт с Минобороны «вполне достаточно».