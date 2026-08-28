В России не планируется проводить мобилизацию, подписывающих контракты с Минобороны «вполне достаточно», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Ну, а когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей — ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды», — сказал он во время выступления перед участниками Фестиваля новых медиа.

Медведев также заявил, что «горячая» и экономическая войны закончатся победой России, а информационная война — «это бесконечная история».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI назвал утверждения о планах провести новую волну мобилизации этой осенью «информационными утками», которые вбрасывает Киев.

О том, что российские власти якобы планируют провести новую мобилизацию после осенних выборов в Госдуму, ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Аналогичные утверждения делали западные СМИ, в том числе газеты The Wall Street Journal (WSJ) и The New York Times (NYT). В частности, WSJ связала с данными разведки США о якобы готовящейся в РФ мобилизации недавний приезд в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.