Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию, сообщила в соцсети X корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. Об этом также пишет журналист Axios Барак Равид.

По данным Джейкобс, Рэтклифф прилетел в Москву на борту американского военно-транспортного самолета для проведения ряда встреч с российскими чиновниками. С кем он планирует встретиться, не уточняется.

США заранее предупредили Украину о поездке высокопоставленной американской делегации в Москву и попросили приостановить атаки на российскую территорию до ее отъезда, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как утверждает репортер Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на источники, представители администрации президента США Дональда Трампа обратились к Киеву с просьбой не атаковать Москву, Санкт-Петербург и северные регионы РФ в период с 24 по 26 августа в связи с прибытием самолета с высокопоставленным американским чиновником в российскую столицу. Украинская сторона согласилась на просьбу Вашингтона, рассказали собеседники.

Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился в московском аэропорту Внуково днем во вторник, 25 августа. Он прилетел из Риги, куда прибыл 23 августа из города Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. Около 18:40 мск самолет вылетел из Внуково, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Москва и Вашингтон официально не называли цель прибытия американского военно-транспортного самолета в Москву. В Кремле заявили, что не располагают информацией об этом. Президент России Владимир Путин не планировал на этой неделе встречаться с представителями США, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев предположил, что Рэтклифф мог встретиться с Путиным.

«На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие — сотни людей готовили. Но пару дней назад его перенесли. Учитывая, что мои источники подвердили, что в Москву прилетел именно глава ЦРУ, теперь мы можем предполагать, ради какой встречи изменили президентский график», — написал он в телеграм-канале.

«Осторожно Media» предполагает, что приземлившийся во Внуково борт США мог прилететь за американцем Чарльзом Зиммерманом, который получил в России пять лет колонии по обвинению в хранении оружия и боеприпасов. По данным источника, Зиммерман этим летом подписал прошение о помиловании.

Это первая известная поездка Рэтклиффа в Россию в качестве директора ЦРУ, отмечает CBS. Как утверждает телеканал, он поддерживает контакты с руководителями российских разведслужб. В частности, Рэтклифф лично участвовал в освобождении в апреле 2025 года гражданки США Ксении Карелиной, которая была осуждена в России по делу о госизмене (ст. 275 УК).

До того, как Рэтклифф возглавил ЦРУ, ведомство участвовало в организации масштабного обмена заключенными между РФ, США и странами Европы в августе 2024 года, в рамках которого были освобождены 26 человек.

В 2025 году возможность встречи с Рэтклиффом допускал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС. Прошлой весной главы разведок провели телефонный разговор.

Предыдущий известный визит директора ЦРУ в Россию состоялся в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Тогда ведомство возглавлял Уильям Бернс. Он провел в Москве встречи с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с Нарышкиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Как утверждали СМИ, Бернс пытался предостеречь Москву от начала военных действий на Украине. Сообщалось также, что он провел телефонный разговор с Путиным.