В московском аэропорту Внуково утром 25 августа совершил посадку американский тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, который обычно используется для переброски войск, боевой техники и грузов на большие расстояния. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По этим данным, Boeing с позывным RCH4555 и номером 07-7181 вылетел из Риги примерно в 8:50 по московскому времени и около 10:04 приземлился во Внуково. В столицу Латвии он прибыл 23 августа, вылетев из города Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд.

В этом городе находится авиабаза Эндрюс, которая широко известна тем, что обслуживает самолеты президента США и является базой приписки двух Boeing VC-25, на которых перемещается глава Белого дома.

Цель прибытия военно-транспортного самолета в Москву неизвестна, официально о визите не сообщалось, пишет канал «Осторожно, новости». SHOT утверждает, что борт был в Риге на дозаправке. Mash отмечает, что такой самолет прибыл в Россию впервые с 2017 года. Канал завершил сообщение фразой «Канье Уэст приехал».

Канал «Военная хроника» сообщает, что этот самолет «регулярно используется аэромобильным командованием США» и ранее летал через авиабазу Рамштайн в Германии и другие опорные пункты американских ВВС.

Life.ru обратил внимание, что в апреле 2025 года борт 07-7181 фигурировал среди американских самолетов, прибывших в Рим во время подготовки поездки Дональда Трампа на похороны папы Франциска.

В июне 2021 года этот самолет засняли в аэропорту Женевы перед саммитом Джо Байдена и российского президента Владимира Путина. Однако в обоих случаях в рамках подготовки визитов прибывало множество американских самолетов, а не один. «Таким образом, появление 07-7181 в Москве само по себе не доказывает подготовку визита американского руководства. Однако история конкретного самолета показывает, что он уже использовался в периоды организации высокоуровневых зарубежных поездок США», — заключило издание. Версия об обмене Военно-транспортные самолеты иногда используются при обменах. В 2025 году самолет ВВС США Gulfstream C-37B доставил в Москву россиянина Александра Винника, который был осужден в США за киберпреступления. Его обменяли на бывшего сотрудника американского посольства и преподавателя московской Англо-американской школы Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. «Осторожно Media» предполагает, что приземлившийся во Внуково борт США мог прилететь за американцем Чарльзом Циммерманом, который получил в России пять лет колонии по обвинению в хранении оружия и боеприпасов. В июне 2025 года мужчина пришвартовался на своей яхте в Сочи. Он объяснил, что приплыл из США к девушке из Казани, с которой познакомился в интернете. По словам Циммермана, оружие на судне он держал для самообороны. По данным источника «Осторожно Media», Циммерман этим летом подписал прошение о помиловании.

Что говорят в Кремле

В Кремле не располагают информацией о приземлившемся во Внуково самолете, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства Владимир Путин не планировал на этой неделе встречаться с представителями США.

В июне президенты России и США обсудили по телефону возможный визит в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В начале июля помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что представители США готовы приехать в Москву «в удобное время».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин готов принять Уиткоффа и Кушнера, но «другое дело, с чем они приедут».

Песков назвал спецпосланников американского президента «желанными гостями» в России, но отметил, что точной информации об их возможном приезде нет.