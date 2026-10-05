Российская платежная платформа A7 отвергла обвинения Минфина США в обслуживании иранских структур и заявила, что новые санкции не влияют на ее работу. Об этом в ее пресс-службе сообщили RTVI, комментируя ограничения, введенные 1 октября.

«Компания A7 категорически опровергает любые обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями. Это откровенная ложь и клевета. Компания никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры», — говорится в заявлении.

В пресс-службе также сослались на многоуровневую систему комплаенса. По их словам, она позволяет выявлять риски и отсеивать клиентов-нарушителей.

«Новые попытки санкционного давления не влияют на работу компании A7. Сам факт такого внимания подтверждает эффективность созданной нами за несколько лет альтернативы мировой финансовой системе», — говорится в комментарии.

Пресс-служба A7 также заявила, что платформа создавалась для бесперебойных расчетов российского рынка, против которого введены «незаконные ограничительные меры».

В организации добавили, что ее услугами также пользуются клиенты из третьих стран, не имеющих отношения к санкциям, для легальных экспортно-импортных операций с потребительскими товарами и сырьем.

Минфин США 1 октября признал сеть A7 «значимой транснациональной преступной организацией». По версии Вашингтона, ее создали лица из американского черного списка, а зарубежные субагенты выдают запрещенные платежи за обычную торговлю. Этими каналами, говорится в документе, пользовались иранские структуры, включая Корпус стражей исламской революции, и поддерживаемый Тегераном ХАМАС.

По данным самой A7, которые приводит американское ведомство, на январь 2026 года она проводила более 2 тыс. транзакций в день. Общий оборот превысил 7,5 трлн рублей — около 13% внешнеторговых расчетов России за 2025 год.

Санкции предусматривают блокировку имущества сети в США или под контролем американских лиц, которым также запрещены любые операции с ним. Кроме того, служба финансовой разведки FinCEN предложила не допускать переводов средств по сделкам с участием субагентов A7.

Платформа A7 появилась в 2024 году. Она связана с ПСБ и молдавским политиком Иланом Шором, которого в Минфине США считают ее руководителем. Первые американские ограничения против компании и ее структур ввели в августе 2025 года. Тогда под них попал и эмитент привязанного к рублю токена A7A5 — Old Vector.