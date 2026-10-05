НАТО разработало план действий на случай российского нападения на свой восточный фланг, делая ставку на дроны и искусственный интеллект. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на несекретную версию документа, подготовленного верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генералом Алексеем Гринкевичем.

Документ, получивший название «Теория победы» (Theory of Victory), будет представлен в Польше 12 октября. Его цель — объяснить, как альянс будет действовать в случае вторжения на территорию НАТО, а также продемонстрировать союзникам конкретные военные потребности, стоящие за ростом оборонных расходов.

Особое внимание в стратегии уделено интеграции новых оборонных технологий с традиционными вооружениями. Речь идет о дронах, минимально пилотируемых системах и средствах наведения на базе ИИ.

«Теория победы верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО. Учитывая нестабильную и сложную глобальную среду безопасности, мы должны уже сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, в случае нападения, победы», — заявил представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл.

По данным источников, знакомых с документом, в случае атаки НАТО планирует задействовать сухопутные силы и другие средства в рамках Инициативы сдерживания на восточном фланге. Концепция предполагает широкое использование недорогих беспилотников и систем с минимальным участием человека.

После получения свободы маневра альянс намерен сосредоточиться на уничтожении командных пунктов и систем управления противника. Цель — быстро и решительно разгромить наступающие силы.

В стратегии подчеркиваются оборонительный характер НАТО и необходимость избегать непреднамеренных провокаций. При этом в документе прямо говорится о необходимости коллективного противодействия гибридным угрозам — агрессивным действиям, не достигающим порога открытого вооруженного конфликта.

Логика сдерживания строится на демонстрации готовности: потенциальный противник должен понять, что не сможет победить. Документ также призван стимулировать дальнейший рост оборонных инвестиций и улучшение подготовки войск.

Ранее сообщалось о планах НАТО создать единую систему наблюдения и обороны от Финляндии до Черного моря, основанную на дронах, спутниках, сенсорах и ИИ. В ходе учений Freedom Shield 2026 у границы с Беларусью немецкая 45-я бронетанковая бригада оснастила танки Leopard 2 и бронетранспортеры Fuchs противодроновыми экранами, созданными на основе украинского боевого опыта.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что признаков подготовки Россией крупномасштабного нападения нет, но Европа должна быть готова к длительным гибридным атакам. Он также призывал бездоказательно обвинять РФ во всех атаках.

В конце сентября директор датской военной разведки Томас Аренкиль высказался о «низком, но растущем риске ограниченного военного нападения России» на одну или несколько стран НАТО, включая удары дронами или ракетами по инфраструктуре, связанной с помощью Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб накануне заявил, что не усматривает каких-либо свидетельств, указывающих на возможность силовых действий России в отношении Европы.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» выразил озабоченность по поводу технического содействия западных специалистов и космической разведки при ударах вглубь России.

«Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду», — сказал президент.

Он охарактеризовал нынешние события в зоне конфликта как «агрессию коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима».