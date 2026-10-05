Российские военные блогеры бьют тревогу: Эстония перебрасывает к границе с Россией «элитные части». Речь идет о 1-й пехотной бригаде эстонских Сил обороны. Однако назвать ее элитной можно лишь с большой оговоркой: это обычная пехотная бригада, значительную часть которой составляют призывники. Рассказываем, какая у нее техника, кто ею командует и сколько в ней военнослужащих.

Что известно о переброске

Как сообщает Financial Times со ссылкой на эстонских военных и представителей разведки, Эстония переводит 1-ю пехотную бригаду на постоянное размещение в город Йыхви. Он расположен примерно в 50 км от границы с Россией. Бригада — главная сухопутная боевая сила страны — перебирается с основной военной базы в Тапа, которая находится втрое дальше от границы. Перемещение вписывается в новую стратегию «активной обороны». В Йыхви, как пишет газета, сейчас строят масштабные объекты для размещения военнослужащих.

Кроме того, в Нарве, прямо у границы с Ленинградской областью, возводят военную базу. Она рассчитана на постоянное размещение 200 солдат и сможет принять еще 800 в случае кризиса. По словам военкора Евгения Поддубного, в приграничье также строят бетонные бункеры, а в Минобороны Эстонии заявляют, что страна находится «в процессе изменения всего военного устройства». Он назвал происходящее накоплением войск у границы и добавил, что «провокационные маневры» Эстонии анализируются российским военным ведомством и учитываются при оборонном планировании.

Кто командует бригадой

Бригадой руководит полковник Тармо Кундла. Ранее он возглавлял оперативно-учебный отдел и руководил отделом планирования операций в том же соединении. Также он регулярно выступал с публичными обзорами ситуации на фронте Украины на пресс-конференциях Минобороны Эстонии. Кундла окончил командно-штабной колледж армии США и повышал квалификацию в различных школах НАТО. О боевом опыте полковник в интервью не рассказывал, но известно, что он бывал в командировках в Косово и дважды — в Афганистане.

Состав и численность

1-я пехотная бригада — основное маневренное соединение Сил обороны. В нее входит большинство частей, прошедших подготовку по призыву. Подразделения обучаются в Тапа и Йыхви, а после завершения подготовки включаются в резервный состав бригады.

В состав 1-й пехотной бригады входят:

• разведывательный батальон;

• пехотный батальон «Калев»;

• пехотный батальон «Виру»;

• батальон ПВО;

• батальон боевого обеспечения;

• штаб-квартира и рота связи;

• противотанковая рота.

Численность бригады — около 1800—2000 военнослужащих срочной и профессиональной службы. Согласно постановлению Минобороны Эстонии, в 2026 году подготовку в ней проходят 1870 призывников. Для сравнения: численность всех вооруженных сил страны по состоянию на конец 2025 года составила 7700 человек. В военное время состав Сил обороны за счет резервистов будет увеличен: правительство подняло этот показатель с 26 700 до 43 700 военнослужащих.

Техника и вооружение

Бригада укомплектована современной европейской гусеничной и колесной бронетехникой: • Бронетехника: боевые машины пехоты CV90 (CV9035EE), финские колёсные бронетранспортеры Patria Pasi (XA-180 / XA-188) и турецкие тактические бронеавтомобили Otokar ARMA / NMS.

• Артиллерия: южнокорейские 155-мм самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, французские колесные САУ CAESAR и буксируемые гаубицы.

• Ракетное вооружение: противотанковые комплексы Javelin и Spike, переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral. Кроме того, соединение усиливается дальнобойными американскими системами HIMARS (таких систем у Эстонии шесть).

Учения вместе с НАТО

Во время учений НАТО в Эстонии именно 1-я пехотная бригада была основной силой, которая проводила боевое слаживание с войсками союзников. В учениях участвовали авиация и наземная техника. Воздушные силы представляли Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Германии и эстонские вертолеты Robinson R44. Наземная техника была более разношерстной: британские танки Challenger 2 и БМП Warrior, эстонские CV9035EE и французские бронированные машины VBMR Griffon. Отрабатывались как оборонительные, так и наступательные действия в условиях, приближенных к боевым. Всего в маневрах задействовали около 1000 военнослужащих.

Кого в Эстонии на самом деле называют элитой

Элитными подразделениями в стране принято называть силы специальных операций. Главное из них — подразделение ESTSOF (Estonian Special Operations Forces, по-эстонски — Erioperatsioonide väejuhatus). Точная численность подразделения — государственная тайна. Предположительно, его активный состав — от 60 до более чем 100 профессиональных военных контрактной службы. В первые годы формирования, в 2011—2012 годах, первая полностью оперативная группа насчитывала всего 36 человек. В последние годы запущена программа подготовки резервистов для ССО: после срочной службы в нее принимают около 30 человек в год, что позволяет развернуть дополнительные силы в военное время.

Свои специализированные группы есть и в других ведомствах. Их тоже принято считать элитными, например, K-Kommando — антитеррористический спецназ Департамента полиции и погранохраны, аналог SWAT или российского СОБР. Его численность оценивается примерно в 30—50 оперативников. Есть и тактическая группа Охранной полиции КаПо (Kaitsepolitsei) — спецслужбы Эстонии, но ее вряд ли привлекут к военным операциям.