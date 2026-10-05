Эстония перебрасывает свои элитные войска на постоянное размещение в город Йыхви, расположенный в 50 км от границы с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на эстонских военных и представителей разведки.

В рамках новой стратегии «активной обороны» 1-я пехотная бригада, которая является главной сухопутной боевой силой страны, перебрасывается с основной военной базы в городе Тапа, который находится в три раза дальше от российской границы.

На месте новой дислокации бригады в Йыхви сейчас строятся новые масштабные объекты для размещения военнослужащих, пишет газета.

Помимо этого, военная база строится в Нарве прямо у границы с Ленинградской областью РФ. Она рассчитана на постоянное размещение 200 солдат и готова принять еще 800 в случае кризиса, говорится в статье.

Эти нововведения могут быть элементом провокационной кампании по повышению напряженности на мировой арене — чтобы «внедрить в международное сознание чувство неуверенности в завтрашнем дне», заявил «Абзацу» первый зампред сенатского комитета по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, России не стоит переживать по поводу подобных действий со стороны Эстонии и других прибалтийских республик — а вот сами они, наоборот, «должны понимать опасность той игры, которую ведут, для собственных граждан».

Эстония также закупает дальнобойное вооружение. В 2025 году она получила от США 6 реактивных систем залпового огня Himars и нынешней весной договорилась о приобретении еще 3 установок. Также страна закупила американские баллистические ракеты ATACMS M57 с дальностью действия до 300 км. С Южной Кореей были заключены контракты на поставку систем залпового огня Chunmoo с аналогичной дальностью, отметила FT.

Таллин в целом наращивает военные расходы. В этом году они увеличились на 42% — до €2,4 млрд (5,4% ВВП страны), сообщается в публикации.

Эстонские власти рассчитывают, что при необходимости помощь окажут союзники по НАТО. Великобритания, в частности, обязалась нарастить численность своих военнослужащих в этой стране с 800 до 1200 к апрелю 2027 года, обратило внимание издание.

Эстония, не имеющая собственных ВВС и в этом плане целиком зависящая от НАТО, в мае обновила свою Концепцию национальной безопасности, включив туда термин «активная оборона». Военное командование и разведка страны не считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с альянсом, но не исключают конфликта Москвы со странами Балтии после окончания боевых действий на Украине.

«Мы боялись войны [на Украине]. Теперь мы боимся окончания войны», — цитирует FT неназванного высокопоставленного сотрудника эстонской разведки.

На днях российский президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», предупредил, что «если дело дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, на Калининград, <…> в повестке дня немедленно появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть в распоряжении нашей страны».