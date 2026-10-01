Бесконтрольное распространение искусственного интеллекта может обернуться «цифровым тоталитаризмом», предупредил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Он также рассказал о начале работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности.

«Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию — теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», — сказал глава государства.

Риски ИИ в военной сфере президент проиллюстрировал случаем из позднего советского периода.

«Сентябрь 1983 года. Ракетчик Петров на боевом дежурстве. Система зафиксировала старт пяти американских баллистических ракет. Но опытный офицер заподозрил сбой системы и оказался прав. Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться иначе», — предположил он. Цифровизация и автоматизация вооруженной борьбы, по словам главы государства, ведут к дегуманизации и одичанию человечества.

Также Путин рассказал о рассказал о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразии, назвав его актуальным.

«Единственное, что нужно Евразии, — это неделимая безопасность, отсутствие угроз и прочный мир», — подчеркнул он. Особое значение, по его мнению, приобретает и идея Большого евразийского партнерства.

Переговоры о тексте Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке начались 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Встречу провели главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков. Экспертная группа, по словам Лаврова, начнет готовить документ до конца года.

В своем выступлении президент отметил, что «мир подошел к решающему, поворотному моменту развития». Продолжение международных конфликтов он назвал «весьма вероятным».

Вместе с тем, по его словам, «по мере ухода от западной гегемонии» ситуация будет постепенно меняться к лучшему, хотя на этом пути «нас ждут разного рода риски».

Некоторые международные организации, считает Путин, сейчас «не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран».

Также президент выступил с критикой Организации объединенных наций.

«ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано», — подчеркнул российский лидер.

Россия, напомнил президент, выступает за реформу организации, в которой большую роль играли бы страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Войны были, есть и будут, это неотъемлемая часть человечества», — заявил глава государства.

По его мнению, настал момент снова поднять вопрос о военном международном праве: в мире растут риски применения оружия, которое может уничтожить все живое.

Российские военные, утверждает Путин, всегда соблюдали правила ведения боевых действий и никогда первыми специально не атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

Президент предупредил, что «момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех». Он сослался на известное правило: если ружье висит на стене в начале спектакля, оно обязательно выстрелит.

«Хочется верить, что наши потомки узнают из учебников о том, как человечество нашло в себе силы оставить в прошлом дрязги и объединиться для решения проблем. Осознав бесперспективность военного противостояния и диктата, и наконец приступило к построению устойчивого миропорядка. Если этого не произойдет, то учиться по этим учебникам будет некому», — заявил он.

Отдельно Путин обратился к тем, кто упрекает Россию в том, что она «говорит о мире, а сама начала войну». «Не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — заявил он, слова которого приводит «Фонтанка».

По словам президента, не нужно превращать «русофобию, уничтожение и убийство русских людей» в государственную идеологию. «Если мы хотим жить, а все хотят жить, давайте жить дружно и вместе искать пути, как это сделать», — призвал он.

Распад СССР глава государства объяснил сочетанием накопившихся внутренних дисбалансов, ошибок нескольких поколений руководства страны и недальновидности.

«Узкие и неадекватные идеологические шаблоны вместо прагматизма, непрофессионализм и заметание под ковер очевидных проблем шаг за шагом подтачивали внутреннее и международное положение СССР и в конечном итоге привели к его коллапсу», — цитирует его РБК.

Свою роль, по словам Путина, сыграли и «слепое доверие западным партнерам», и вера в «джентльменские соглашения». «Советские лидеры хотели понравиться Западу, а западные — перекроить мир под себя», — сказал он.

Стране, считает президент, нужна перспектива: без прошлого нет будущего, но без будущего прошлое теряет смысл. «Какими бы грандиозными ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия», — подчеркнул Путин.

Говоря о применении ядерного оружия, глава государства подчеркнул, что если дело дойдет до прямого нападения на территорию РФ, то в повестке возникнет вопрос применения всех видов вооружений.

«Если речь дойдет до прямого нападения на РФ, на Калининград, <…> в повестке дня немедленно появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть в распоряжении нашей страны. Мы понимаем, что против нас будет противник с населением в два раза больше. У нас не так много сил будет, чтобы противостоять этой угрозе. Мы должны будем использовать все доступные средства. <…> Мы никому не угрожаем, не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Но если мы столкнемся с агрессией, то мы вынуждены будем отвечать», — заключил он.