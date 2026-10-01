Бесперебойность поставок энергоресурсов и защита граждан от необоснованного роста тарифов станут ключевыми направлениями работы комитета Госдумы по энергетике. Об этом его председатель Николай Шульгинов рассказал корреспонденту RTVI.

По его словам, комитет ожидает внесения правительственного законопроекта «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». Документ будет рассмотрен с учетом специфики отраслей и задач, поставленных президентом России в сфере ТЭК, подчеркнул парламентарий.

«Важно обеспечить системный подход к тарифообразованию, его прозрачность и экономическую обоснованность, а также стимулировать инвестиции. Одновременно с этим мы должны гарантировать защиту потребителей от необоснованных повышений и бесперебойность поставок», — заявил Шульгинов.

Первоочередной задачей комитета в осеннюю сессию является рассмотрение федерального бюджета на ближайшие три года, продолжил парламентарий.

В рамках бюджетного процесса комитет ответственен за рассмотрение двух государственных программ — «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и «Развитие энергетики», реализация которых напрямую связана с обеспечением энергетической безопасности и повышением надежности функционирования энергетической инфраструктуры и объектов ТЭК.

Определение порядка бюджетного финансирования достижения этих целей требует всестороннего и ответственного подхода, подчеркнул депутат.

В числе приоритетов также остается доработка законопроектов предыдущего созыва, рассказал он.

Речь идет о введении административной и уголовной ответственности за нелегальный майнинг — поправки вносятся в КоАП, УК и УПК РФ, а также о снятии запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для тепловых и атомных электростанций.