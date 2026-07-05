Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

«Разговор — это уже четвертый в текущем году — был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня», — заявил он.

Ушаков отметил, что беседа лидеров длилась 1 час 25 минут — и состоялась в День независимости США, когда страна праздновала свое 250-летие. Представитель Кремля уточнил, что российский президент поздравил Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности.

Главы двух государств подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории, добавив, что народы двух стран «никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны».

Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование — в том числе с учетом предстоящего участия американского лидера в саммите НАТО в Турции 7—8 июля. Глава Белого дома вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений.

Помощник российского лидера добавил, что спецпредставители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — продолжат посреднические усилия и готовы в удобное время приехать в Москву.

Москва вновь подчеркнула, что предпочитает политико-дипломатическое урегулирование конфликта «при непременном учете известных принципиальных российских подходов». При этом Ушаков заявил, что Киев и его европейские союзники делают ставку на «затягивание и даже эскалацию конфликта», а европейская «партия войны» исходит из «ложного восприятия» ситуации на линии боевого соприкосновения.

По словам Ушакова, Путин обрисовал реальную обстановку на поле боя, где российские Вооружённые Силы «уверенно наступают». Отдельно он назвал установление контроля над Константиновкой «важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики».

Киев утверждает, что Константиновка до сих пор остается под его контролем. По данным Генштаба России, Украина в боях за город потеряла около 13,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, Минобороны России предложило украинской стороне 6 июля временно прекратить обстрелы для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ.

Говоря о двусторонних отношениях, лидеры подчеркнули важность продолжения контактов по военно-политической и экономической линиям.

«Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», — отмечается в заявлении Кремля.

В разговоре также отметили символичность предстоящего запуска с Байконура совместного российско-американского экипажа к МКС как примера готовности двух стран работать вместе в разных сферах.

«Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», — добавил Ушаков.

Лидеры двух стран также обсудили и футбол: Путин, учитывая российский опыт проведения чемпионата мира 2018 года, пожелал Трампу дальнейшего успешного проведения турнира.

Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана: российский президент выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном позволит найти долгосрочные решения по ключевым вопросам урегулирования, и подтвердил готовность России оказывать содействие деэскалации в регионе. Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за «взвешенную позицию и конструктивные предложения».

Лидеры договорились оставаться на связи и провести очередной созвон в ближайшее время. Путин напомнил, что у Трампа остаётся в силе постоянное приглашение посетить Россию.

Ушаков также обратил внимание на одну деталь, говоря об «американских партнерах»: «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры, и это о многом говорит».

Представитель Кремля также напомнил, что накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, а 12 июня американский президент прислал российскому лидеру послание по случаю Дня России.

The Guardian пишет, что Трамп также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским: в Telegram тот назвал беседу «очень хорошей» и сообщил, что стороны обсудили ситуацию на 1200-километровой линии фронта. «Существует реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь ключевое значение», — написал Зеленский, добавив, что договорился с Трампом продолжить обсуждение на предстоящей встрече НАТО.