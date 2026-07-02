Международные федерации и союзы стали отменять запрет на участие российских спортсменов. Ограничения начали активно вводиться после начала военного конфликта на Украине в 2022 году, по сути, закрыв атлетам из России доступ к международным соревнованиям под национальным флагом и гимном. Подробнее — в обзоре RTVI.

Фигуристы и конькобежцы

30 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) открыл двери для спортсменов из России и Беларуси, но только в нейтральном статусе.

«Фигуристы могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, без предметов государственного признания (а именно, национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов)», — говорится в документах ISU.

В Союзе конькобежцев России отметили, что спортсмены смогут выступать во всех дисциплинах, в том числе в эстафетах и командных гонках.

Гимнасты

17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение допускать гимнастов к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна.

«Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику», — пояснили в Федерации гимнастики России.

Фехтовальщики

С 22 июля — даты начала чемпионата мира, который пройдет в Гонконге, — взрослые сборные России по фехтованию допускаются к участию в международных соревнованиях, причем также под национальным флагом и гимном. Об этом объявила Международная федерация фехтования (FIE).

«Все защитные меры будут сняты, спортсменам и официальным лицам, имеющим белорусские или российские паспорта, будет разрешено участвовать во всех индивидуальных и командных соревнованиях под соответствующими национальными аббревиатурами, в форме, под флагами и гимнами своих стран. Это решение отражает приверженность FIE основополагающим принципам Олимпийской хартии, включая недискриминацию, равное обращение и универсальность спорта», — сообщили в FIE.

Борцы

15 мая министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что бюро Объединенного мира борьбы позволило российским атлетам вновь участвовать в международных соревнованиях.

«Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков», — объявил Дегтярев.

В Объединенный мир борьбы входят международные федерации олимпийских видов спорта (греко-римская, вольная и женская борьба), а также грэпплинг, панкратион, пляжная борьба, смешанные единоборства (MMA) и этноспорт.

Также под флагом и гимном российские спортсмены вновь могут выступать в дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинге, муай-тай и боксе (IBA).

Пловцы и синхронисты

В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) также объявила о допуске к турнирам спортсменов из России под флагом и гимном. Как отметил президент федерации Хусейн Аль Мусаллам, за последние три года удалось доказать, что все политические конфликты можно оставить за пределами соревнований.

«Мы намерены и дальше обеспечивать все условия, чтобы спортсмены всех национальностей имели равные возможности соревноваться», — добавил он.

В феврале юношеские сборные из России и Беларуси уже были допущены до международных соревнований.

World Aquatics курирует такие виды спорта, как прыжки в воду, плавание, водное поло, синхронное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг (прыжки в воду с экстремально высокой платформы).

Тяжелоатлеты

26 июня исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) решил снова допускать спортсменов из России к соревнованиям без каких-либо ограничений, причем во всех возрастных категориях.

«Это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтральности в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком международном уровне», — объяснили в IWF.

Футболисты-юниоры

25 июня стало известно, что юношеская сборная по футболу (то есть в возрасте до 15 лет) сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в октябре в Азербайджане.

В Международной федерации футбола (FIFA) объявили, что в юниорском первенстве будут участвовать команды всех ассоциаций-членов FIFA, то есть и российская.

Хоккеисты под вопросом

В конце мая Михаил Дегтярев также рассказал о том, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение, которым Совет IIHF запрещал сборным России участвовать в соревнованиях сезона 2026/27.

«Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России», — добавил министр спорта.

По легкоатлетам пока не решили

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в июле рассмотрит вопрос о допуск российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры, рассказал председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков. По его словам, у ВФЛА с World Athletics «полное взаимодействие».