Осужденный в США за киберпреступления россиянин Александр Винник будет освобожден в обмен на американца Марка Фогеля, который был помилован президентом РФ Владимиром Путиным и уже вернулся в Вашингтон. Об этом пишут ABC со ссылкой на американского чиновника и The New York Post со ссылкой на «представителя администрации».

Винник был арестован в 2017 году в Греции и, вопреки просьбе о политическом убежище, экстрадирован во Францию. Его экстрадиции добивалась и Россия, где суд вынес заочное решение о его аресте, причем адвокат утверждал, что защите удалось добиться успеха. Тем не менее Винник предстал перед французским судом, где ему предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, в течение шести лет до ареста россиянин руководил криптовалютной биржей BTC-e, через которую за это время были проведены транзакции на сумму более $9 миллиардов.

В декабре 2020 года французский суд признал Винника виновным в отмывании денег и приговорен к пяти годам тюрьмы. После этого его вывезли в США, где в мае 2024 года россиянин предстал перед федеральным судьей Сан-Франциско и признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.

Минюст США пояснял, что Винник не зарегистрировал BTC-e в США как компанию, предоставляющую финансовые услуги, хотя у него было несколько клиентов в Америке. «Этот случай показал, насколько далеко может зайти ведомство в борьбе с киберпреступностью по всему миру», — заявляло ведомство.

Разговоры о том, что в ближайшее время США освободят российского заключенного, пошли после того, как Путин помиловал бывшего сотрудника американского посольства и преподавателя московской Англо-американской школы Марка Фогеля. Тот успел провести в заключении 3,5 года из 14-летнего срока, который должен был отбывать в колонии строгого режима.

В августе 2021 года его задержали в Шереметьево с 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла в багаже. По словам американца, врач назначил ему эти вещества после операции на позвоночнике, а сам он не знал, что их нельзя ввозить в Россию. Следствие при этом разрабатывало версию о том, что задержанный мог использовать дипломатический статус для организации канала поставки наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся школы, где преподавал.

Накануне, 11 февраля, Фогель был освобожден, передан американской стороне и вернулся на родину. О том, что его обменяли на россиянина, которого в ближайшее время симметричным образом вернут в Россию, сообщил 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эту информацию подтвердил и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.