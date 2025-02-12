После освобождения экс-сотрудника американского посольства в России Марка Фогеля президент США Дональд Трамп подтвердил, что скоро в Штаты должен вернуться еще один американец, задержанный за рубежом. В Госдепе добавили, что Трамп намерен вернуть всех заключенных в России граждан США. В связи с этим Associated Press привело их список.

Ксения Карелина (Хавана)

Уроженку Екатеринбурга с гражданством России и США приговорили к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене. По версии обвинения, Карелина добровольно перевела деньги украинской организации, которая затем использовала их для нужд ВСУ. Накануне бойфренд Карелиной Крис ван Херден рассказал NewsNation, что благодаря Трампу смотрит на ее возможное возвращение в США с максимальным оптимизмом.

Стивен Хаббард

72-летний уроженец Мичигана был приговорен к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о наемничестве. Согласно материалам суда, в феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в Харьковской области, подведомственным Минобороны Украины.

Трэвис Лик

Экс-продюсера групп «Тараканы!», Louna и «Слот» обвиняли в производстве и торговле наркотиками в крупном размере группой лиц, а также незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта. Приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гордон Блэк

Американский военнослужащий был арестован во Владивостоке, где он поссорился со своей девушкой. По данным Baza, она заявила, что Блэк избил ее и украл деньги. Американца признали виновным в краже и угрозе убийством и приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на три года и девять месяцев.

Роберт Вудленд (Романов)

Приговорен к 12 с половиной годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По данным следствия, Вудленд вместе с соучастниками по указанию «организатора» забрал из тайника в Мытищах «крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 грамма».

Дэвид Барнс

Инженер из Техаса был признан московским судом виновным в сексуализированном насилии над собственными сыновьями. Дело в отношении Барнса было возбуждено после заявлений его бывшей супруги, которая увезла детей в Россию. Он был приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.

Роберт Гилман

Американец был задержан в Воронеже в январе 2022 года за устроенный в поезде Сухум — Москва дебош с избиением полицейского. По данным прокуратуры Воронежской области, затем Гилман напал на сотрудника колонии, следователя и инспектора. Приговорен к лишению свободы на семь лет и один месяц.

Юджин (Евгений) Спектор

Экс-председатель совета директоров группы «Медполимерпром» был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Суд вынес Спектору наказание с учетом предыдущего приговора — за посредничество при даче взятки экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

Джозеф Тейтер

Американец находится под арестом в Москве по обвинению в нападении на полицейского после того, как не предоставил документы. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет по ч. 1 ст. 318 УК. На судебном заседании в сентябре Тейтер заявил, что приехал в Россию в поисках политического убежища и что его преследует ЦРУ.