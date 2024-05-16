34-летний американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали 3 мая во Владивостоке по обвинению в краже денежных средств у местной жительницы, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом «Коммерсанту» сообщили в УВМД по Приморскому краю.

«Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. Общение идет при помощи переводчика с английского языка», — рассказала представитель ведомства Ирина Сырова.

О задержании Блэка во Владивостоке стало известно 6 мая. Как сообщал NBC News, старший сержант Гордон Блэк, завершив командировку, должен был направиться обратно в США, однако поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения.

По данным Baza, военнослужащий поссорился со своей девушкой. Она заявила, что Блэк избил ее и украл 200 тыс. рублей и алкоголь.

Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева в разговоре с «Ъ» позже уточнила, что американцу инкриминируется кража с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Представитель американской армии (сухопутных сил) Синтия Смит говорила, что Госдеп США предоставляет необходимую консульскую поддержку задержанному в России американскому военному.