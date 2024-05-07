Приморский краевой суд во Владивостоке арестовал американского военнослужащего Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража», пишет РИА Новости. Ранее NBC News сообщал, что американец прибыл во Владивосток из Южной Кореи после окончания командировки по собственному желанию, без разрешения начальства.

Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева в разговоре с «Ъ» уточнила, что американцу инкриминируется кража с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

По информации NBC News, задержанный — старший сержант Гордон Блэк, который завершил командировку и направлялся обратно в США. Однако, как отмечает телеканал, Блэк поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения. По словам источников телеканала, военный прибыл туда без разрешения своего начальства и содержится в следственном изоляторе.

Как писало The Associated Press, 34-летний Гордон Блэк до задержания во Владивостоке находился в Южной Корее и должен был вернуться в Форт Кавасос в Техасе.

По данным Baza, американский военнослужащий познакомился со своей девушкой в Южной Корее пару лет назад. Недавно она уехала в Россию и в середине апреля Блэк прибыл во Владивосток, чтобы навестить ее. Однако, как отмечает телеграм-канал, примерно через две недели они поссорились и, по словам девушки, военнослужащий избил ее и украл 200 тыс. рублей и алкоголь.

В представительстве МИД России во Владивостоке ранее заявили ТАСС, что задержание военнослужащего американской армии не связано со шпионажем или политикой.

«Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально», — сообщили в представительстве.

Представитель американской армии (сухопутных сил) Синтия Смит отметила, что Госдеп США предоставляет необходимую консульскую поддержку задержанному в России американскому военнослужащему. Смит добавила, что его задержали еще 2 мая.

Председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Майкл Маккол, заявил, что «глубоко обеспокоен» сообщениями о задержании Блэка.