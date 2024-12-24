Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии экс-председателя совета директоров группы «Медполимерпром» Джина (Евгения) Спектора по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК), передает РИА Новости. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Наказание Спектору было вынесено с учетом предыдущего приговора, по которому он был осужден за посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК) Анастасии Алексеевой — экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

В сентябре 2022 года Останкинский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима, в апреле 2023 года Мосгорсуд оставил это наказание без изменений. По версии следствия, Спектор оплатил Алексеевой отдых в обмен на то, что она способствует невнесению нескольких препаратов для похудения в список запрещенных в России.

В августе 2023 года Спектора арестовали по делу о шпионаже. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку в деле есть секретные материалы. Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, фабула дела неизвестна.

Среди прочего, суд оставил в силе штраф в размере 14 млн рублей, назначенный Спектору предыдущим приговором.

Джин (Евгений) Спектор родился в 1972 году в Ленинграде, позже переехал в США и получил там гражданство. Как пишет РИА Новости, у него есть жена и двое детей. В Санкт-Петербурге он проживал на Невском проспекте без регистрации.

Спектор был председателем совета директоров ГК «Медполимерпром», которое специализировалось на лекарствах от онкозаболеваний. Он изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.