Останкинский суд Москвы приговорил гражданина США и России 32-летнего Роберта Вудлэнда-Романова к 12,5 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

По данным следствия, Вудлэнд вместе с соучастниками в январе 2024 года по указанию «организатора» забрал из тайника в Мытищах «крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 граммов». После этого он якобы перевез наркотик в квартиру в Москве, где «расфасовал наркотик в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта», говорится в сообщении.

У Вудлэнда уже были проблемы с наркотиками. В 2015 году его задержали в Колорадо по делу о краже, писал телеграм-канал «Осторожно, новости». Мужчина якобы похитил у работодателя $4 тыс., после чего уехал в другой штат. По информации журналистов, приемная мать убедила его сдаться, а кражу денег он объяснил проблемами с наркотиками.

В 2020 году «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Робертом Вудлэндом. Из публикации следует, что он родился в России, его имя при рождении ― Роман Романов. До двух лет он жил в детдоме в Пермском крае. В 1993 году он покинул Россию, так как его усыновила пара ученых из США.

В 2019 году Вудлэнд-Романов встретился в студии Первого канала с биологической матерью Галиной Романовой. Позже он переехал обратно в Россию и поселился в подмосковном Долгопрудном, где преподавал английский в частной школе.