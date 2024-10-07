Мосгорсуд приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии годам колонии общего режима гражданина США Стефана Хаббарда, признанного виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает корреспондент RTVI из зала суда.

Суд также постановил конфисковать найденные при Хаббарде при взятии в плен 142 тыс. украинских гривен. Процесс проходил в закрытом режиме. В качестве свидетелей выступали находящиеся в российских СИЗО солдаты украинской армии. Хаббард полностью признал вину.

72-летний Хаббард — уроженец города Биг-Рапидс штата Мичиган, пенсионер, с 2014 года жил на Украине вместе с женой. Согласно материалам суда, в феврале 2022 году мужчина заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в Харьковской области и получал денежное довольствие в размере не менее $1 тыс. в месяц.

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