Бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

Как следует из трансляции Белого дома, помимо президента США, Фогеля также встречали руководители Республиканской партии, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Скализа.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты высоко ценят освобождение российскими властями американского гражданина.

«Я очень ценю, что они позволили Марку вернуться домой», — сказал он на встрече в Белом доме.

Фогел в свою очередь добавил, что «Путин проявил большое великодушие», помиловав его.

Также, по словам Трампа, освобождение американца может стать очень важной составляющей урегулирования конфликта на Украине, на этом направлении достигнут важный прогресс.

«Я думаю, мы добились огромного прогресса», — сказал он, коснувшись урегулирования украинского кризиса.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил о завершении обмена с Россией. В результате был освобожден американец Марк Фогель, приговоренный к 14 годам тюремного заключения.

Фогель вернулся в США на самолете в сопровождении специального посланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Россия официально не комментировала освобождение американца.

Дело Фогеля

Марк Фогель до мая 2021 года работал в посольстве США в Москве, обладая дипломатическим статусом. В течение двух месяцев он также преподавал в московской Англо-американской школе. В августе 2021 года Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево, где в его багаже было найдено 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла.

По словам Фогеля, эти вещества были ему назначены врачом после операции на позвоночнике, и он не знал о запрете их ввоза в Россию.

В МВД России при этом сообщили, что, согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать дипломатический статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся школы.

В июне 2022 года Химкинский городской суд Москвы приговорил гражданина США к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Согласно пресс-релизу суда, Фогель полностью признал свою вину. В августе 2024 года советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал неправомерным задержание Фогеля.