Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил о завершении обмена с Россией. В результате был освобожден американец Марк Фогель, приговоренный к 14 годам тюремного заключения.

Фогель вернулся в США на самолете в сопровождении специального посланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Россия официально не комментировала освобождение Фогеля.

«Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, осужденным в России. Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец конфликту на Украине»,— написал Уолц в соцсети X.

Уолц уточнил, что Марк Фогель окажется в Америке к вечеру 11 февраля и воссоединится с семьей «благодаря усилиям Дональда Трампа». В своем заявлении спецпосланник президента США отметил, что освобождение Фогеля произошло в рамках обмена, однако не уточнил, кого именно освободили Соединенные Штаты.

Марк Фогель — гражданин США, который до мая 2021 года работал в американском посольстве в Москве, обладая дипломатическим статусом. В течение двух месяцев он также преподавал в московской Англо-американской школе. В августе 2021 года Фогель был задержан в аэропорту Шереметьево, где в его багаже обнаружили 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла. Фогель утверждал, что эти вещества были ему назначены врачом после операции на позвоночнике, и он не знал о запрете их ввоза в Россию.

В июне 2022 года Химкинский городской суд Москвы приговорил Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Согласно пресс-релизу суда, Фогель полностью признал свою вину. В августе 2024 года советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал задержание Фогеля неправомерным.