Свердловский областной суд приговорил гражданку США и России Ксению Карелину (Хавана) к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене (ст. 275 УК). Об этом 15 августа сообщает Генпрокуратура.

Суд также назначил Карелиной штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года. Гособвинение запрашивало для нее 15 лет колонии, штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы на два года.

«В суде установлено, что с февраля 2022 года Карелина оказывала финансовую помощь представителям ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В частности, она собирала и переводила украинско-американской организации денежные средства, которые направлялись на приобретение ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов, предметов тактической медицины», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело рассматривал судья Андрей Минеев, приговоривший к 16 годам колонии по делу о госизмене журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

Ксению Карелину, 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса с гражданствами России и США, задержали в Екатеринбурге в январе 2024 года, когда она приехала из Лос-Анджелеса в родной Екатеринбург. Сначала ее отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве. После отбытия ареста Карелину задержали по уголовному делу о госизмене и заключили под стражу. С февраля она находится в СИЗО.

По информации правозащитного проекта «Первый отдел», сотрудники ФСБ нашли в телефоне Карелиной свидетельства денежного перевода в размере $51,8 на счет украинского фонда Razom for Ukraine. По версии следствия, перевод был совершен 24 февраля 2022 года с американского счета екатеринбурженки, которая в тот день находилась в США. Пожертвования, полученные фондом шли на покупку экипировки и боеприпасов для ВСУ, утверждали в ФСБ.

Как рассказывал адвокат Карелиной Михаил Мушаилов, силовики на границе «изъяли» у девушки ее смартфон и «вскрыли» его, после чего они нашли информацию о пожертвовании. Защитник также заявил, что его подзащитная надеется попасть в программу обмена заключенными.