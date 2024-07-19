Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура запрашивала для Гершковича 18 лет колонии.

Журналиста задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, он собирал по заданию ЦРУ информацию о работе оборонного предприятия «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.

Согласно материалам следствия, Гершкович соблюдал «тщательные меры конспирации» и был задержан при попытке получить секретные данные. Президент России Владимир Путин говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Гершковича «поймали с поличным».

Редакция Wall Street Journal настаивает, что ее сотрудник занимался исключительно журналистской работой. Главред издания Republic* Дмитрий Колезев*, ранее живший в Екатеринбурге, рассказывал, что американский журналист интересовался ЧВК «Вагнер», а также контактами руководства «Ельцин-центра» и пресс-секретаря компании «Сима-ленд».

Дело Гершковича рассматривалось в суде с 26 июня в закрытом режиме. После второго по счету заседания, которое прошло 18 июля, в инстанции сообщили о завершении судебного следствия.

В тот день суд допросил депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, с которым Гершкович общался во время своей командировки на Урал.

После задержания журналиста Вегнер рассказывал, что того интересовала поддержка населением военной операции на Украине, а также гуманитарная помощь Донбассу, деятельность ЧВК «Вагнер» и то, как промышленные предприятия «переориентируются в ходе СВО».

19 июля в суде состоялись прения сторон, Гершкович выступил с последним словом. Вину он не признал.

Что известно о шансах обмена Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах закрытости суда над журналистом, связал это с «чувствительностью» уголовного дела.

«Вы знаете, что там обвинение в шпионаже. Поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера, поэтому судьей был избран режим закрытости», — объяснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Он отказался комментировать, с чем связано ускоренное вынесение приговора Гершковичу, и оставил без ответа вопрос о его возможном обмене.

Путин в беседе с Карлсоном в феврале допустил, что договоренность об освобождении Гершковича может быть достигнута в результате диалога с американскими спецслужбами.

В контексте возможного обмена президент, не называя имени, привел в качестве примера человека, который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Предположительно он имел в виду Вадима Соколова (Красикова), приговоренного в Германии к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Спецслужбы России и США с июня 2021 года ведут контакты «для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции 17 июля. Он отметил, что эта тема «не любит суеты», а то, что американская сторона «вбрасывает ее в публичное пространство, <…> не помогает, конечно же».

Посол США Линн Трейси сообщила в интервью RTVI, что Вашингтон прилагает все усилия к возвращению Гершковича на родину. Дипломат считает, что он «не сделал ничего плохого» и «просто выполнял свою работу».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов