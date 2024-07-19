Гособвинение запросило для журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича 18 лет колонии строгого режима, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В пресс-службе также сообщили, что оглашение приговора состоится в этот же день, 19 июля, в 17:00 по местному времени (15:00 мск).

Ранее 19 июля в Свердловском областном суде начались прения сторон. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Гершковича обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь суда отметила, что во время заседания Гершкович не признал вину в шпионаже. Адвокаты журналиста воздержались от комментариев.

По информации агентства, во время предыдущего заседания при рассмотрении дела журналиста суд также допрашивал свердловского депутата Вячеслава Вегнера, с которым Гершкович встречался во время поездки в Екатеринбург.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Позже его поместили в московское СИЗО «Лефортово».

По версии следствия, журналист «по заданию Центрального разведывательного управления США (ЦРУ)» собирал информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники в Свердловской области. В материалах следствия утверждалось, что журналиста задержали при попытке получить секретные данные и что «незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации».

13 июня генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд Екатеринбурга дело журналиста.

Сам Гершкович отрицает выдвигаемые ему обвинения и утверждает, что занимался исключительно журналистской деятельностью. Редакция WSJ, в свою очередь, заявила, что «глубоко обеспокоена» безопасностью Гершковича и «категорически отрицает» обвинения, выдвинутые против журналиста.