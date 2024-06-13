Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд Екатеринбурга дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК) в пользу разведки США. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, журналист «по заданию Центрального разведывательного управления США (ЦРУ)» собирал информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники в Свердловской области.

В сообщении говорится, что «незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации». «Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

Гершкович был задержан в конце марта 2023 года. ФСБ заявила тогда, что он по заданию США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Гершковича «взяли с поличным».

Редакция WSJ, в свою очередь, заявила, что «глубоко обеспокоена» безопасностью Гершковича и «категорически отрицает» обвинения, выдвинутые против журналиста.