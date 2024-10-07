Американский гражданин Роберт Гилман приговорен Центральным районным судом Воронежа к лишению свободы на срок семь лет и один месяц, сообщает пресс-служба воронежской областной прокуратуры. Его признали виновным в дезорганизации деятельности обеспечивающих изоляцию от общества учреждений (ч. 2 ст. 321 УК) и насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования (ч. 4 ст. 296 УК).

Суд пришел к выводу о том, что Гилман, ранее судимый за насилие в отношении представителя власти и приговоренный к лишению свободы с отбыванием приговора в ИК-2 Воронежской области, в сентябре и октябре 2023 года умышленно применил физическое воздействие к сотруднику колонии, с которым у него возник конфликт из-за нежелания заключенного выполнять «законные требования по соблюдению распорядка дня».

Кроме того, как говорится в материалах дела, в октябре 2023 года Гилман, в отношении которого в колонии проводились следственные действия, пытался им воспрепятствовать и «нанес множественные удары» следователю. В результате пострадавший получил «телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью».

В ноябре 2023 года Гилман, которого перевели из колонии в СИЗО в рамках расследования уголовного дела, выразил «несогласие с законными требованиями и действиями инспектора» и «применил в отношении него физическое насилие».

Суд согласился с позицией прокурора, который попросил назначить американцу наказание в виде лишения свободы на семь лет и один месяц с переводом в колонию строгого режима. Кроме того, был удовлетворен иск о взыскании с Гилмана 300 тысяч рублей.

27-летний Роберт Гилман был задержан в Воронеже в январе 2022 года за устроенный в поезде Сухум — Москва дебош с избиением сотрудника полиции, которого вызвали проводники на одной из остановок. Когда полицейские попытались усмирить дебошира, он начал бить их ногами. После задержания выяснилось, что Гилман находился в России по просроченной туристической визе.