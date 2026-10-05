«Объединенный список» премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса победил на парламентских выборах 3 октября. По обновленным предварительным данным латвийского ЦИК, объединение получило 35,29% голосов и 41 из 100 мест в Сейме. Политолог-международник, научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов в комментарии RTVI заявил, что ожидает от нового правительства усиления конфронтации с Россией.

Ранее международные агентства сообщали о 42 мандатах. Однако в опубликованной ЦИК сводке после обработки всех 1059 участков указано 41 место. Несмотря на уверенное преимущество над соперниками, Кулбергсу потребуется коалиция: для большинства необходимо не менее 51 депутата.

Национальное объединение и «Прогрессивные» получили по десять мест, «Новое единство» — семь. Таким образом, союз «Объединенного списка» с любой из первых двух сил обеспечит минимальное большинство. Участие Национального объединения и «Нового единства» даст коалиции 58 голосов.

Второе место заняла партия «Латвия на первом месте» — 13,08% и 17 мандатов. Объединение «Суверенная власть / Младолатыши» получило 11,71% и 15 мест. Союз зеленых и крестьян не преодолел пятипроцентный барьер. Явка составила около 51,8%.

Панкратов считает, что результат закрепляет курс, при котором оборона и ограничение связей с Россией занимают центральное место в государственной политике.

«Это партия войны, другого ничего нет, цель и задачи этих людей — начать войну с Россией, втянуть туда всю Европу», — заявил он RTVI.

Так политолог оценивает намерения победившей силы. Сам Кулбергс объяснял успех запросом избирателей на перемены и экономический рост. Во внешней политике он обещал продолжить поддержку Украины и сохранить жесткую позицию в отношении Москвы.

«Любые экономические связи с Россией делают нас слабыми. Да, они могут принести дополнительные деньги, но это уязвимость, которой Россия может воспользоваться», — заявил премьер после голосования, передает Reuters.

Именно этот подход Панкратов называет главным риском для российско-латвийских отношений. По его мнению, речь идет о закреплении представления, что торговля с Россией представляет угрозу безопасности даже тогда, когда приносит экономическую выгоду.

«Главный риск для нашей страны — не конкретная фамилия в Риге, а институциональная фиксация новой нормы: Латвия видит экономические связи с Россией не как ресурс, а как потенциальную уязвимость», — считает собеседник RTVI.

Победу Кулбергса эксперт объясняет сочетанием трех факторов: консолидацией избирателей вокруг темы безопасности, ориентацией на поддержку ЕС и НАТО и раздробленностью оппозиции. По его оценке, соперникам премьера не удалось создать единый центр, который объединил бы протестный и социально недовольный электорат.

Оборонные обязательства станут одной из основных задач нового кабинета. По данным Минобороны Латвии, военный бюджет на 2026 год составляет около €2,16 млрд, или 4,73% ВВП по обновленному прогнозу. Достижение уровня 5% предусмотрено в 2027 году. Среди приоритетов — противовоздушная оборона, беспилотные системы и укрепление восточной границы.

Панкратов ожидает, что кабинет вокруг «Объединенного списка» продолжит расширять оборонное сотрудничество с НАТО, поддерживать Киев и сокращать оставшиеся хозяйственные контакты с Россией. Участие Национального объединения, по его прогнозу, усилит национально-консервативный курс и давление на русскоязычную среду.

Другой возможный сценарий, по мнению эксперта, — затяжные коалиционные переговоры и споры о распределении бюджета. Социальные и экономические запросы избирателей могут вступить в противоречие с увеличением военных расходов, а усилившаяся оппозиция — создать дополнительное давление на правительство.