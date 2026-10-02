Готовность Латвии принять ядерное оружие по решению НАТО может превратить страну в передовую территорию противостояния с Россией, заявил RTVI политолог-международник, научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов. Так он прокомментировал заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который допустил размещение ядерных вооружений.

Ринкевичс заявил журналистам, что латвийское законодательство не содержит препятствий для размещения такого оружия. По его словам, решение будет зависеть от необходимости и коллективной позиции НАТО.

«Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие», — приводит его слова оборонный портал Sargs.lv со ссылкой на LETA.

Панкратов считает, что публичная готовность принять ядерное оружие имеет политическое значение. По его оценке, Рига демонстрирует согласие предоставить свою территорию для реализации военно-политических решений союзников, последствия которых прежде всего затронут местных жителей.

«Страна, которая предлагает себя для размещения ядерного оружия и при этом не контролирует ни доктрину его применения, ни командование, ни решения о его перемещении, ни сценарии эскалации, не становится ядерной державой автоматически и тем более не получает дополнительного суверенитета», — заявил он RTVI.

Эксперт полагает, что возможное размещение вооружений способно сделать Латвию приоритетной целью в случае ядерного кризиса. Он описал этот риск как «право первой оказаться на карте ответных мер» и необходимость объяснять населению, почему участие в противостоянии оказалось важнее его безопасности.

В заявлении Ринкевичса Панкратов видит и проблему самостоятельности решений. Политолог обратил внимание, что президент назвал условиями необходимость и коллективное решение НАТО, не упомянув общественное согласие или парламентский мандат. По мнению эксперта, такая формулировка демонстрирует зависимость Риги от внешнего центра силы.

Отсутствие конкретных переговоров Панкратов также считает существенным: речь, по его оценке, идет прежде всего о политическом сигнале союзникам.

«Сам господин Ринкевич отмечает, что таких переговоров сейчас не ведётся. Следовательно, эта реплика — политическая заявка на роль самого удобного, самого послушного и самого громкого форпоста НАТО у российских границ», — сказал политолог.

Он связывает подобные заявления с многолетней политикой балтийских властей, которые, по его мнению, используют тему российской угрозы для привлечения военных контингентов, вооружений, финансирования и внимания западных партнеров. Наращивание инфраструктуры эксперт рассматривает как фактор, способный усилить опасность эскалации.

«Ядерное оружие не является декорацией для пресс-конференций, символом политической лояльности или инструментом повышения личного статуса в брюссельских коридорах», — подчеркнул Панкратов.

По его оценке, приближение такого оружия к российским границам сокращает время на принятие решений и повышает вероятность ошибки в кризисной ситуации.

Обсуждение ядерных возможностей союзников идет и в других странах Балтии. Еще в сентябре 2025 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о готовности принимать британские истребители, способные нести ядерное оружие. ё

В Литве вопрос затронул Конституцию. Как сообщал RTVI, 22 сентября Сейм поддержал продвижение поправки, отменяющей запрет на размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз.

Параллельно Великобритания подчеркивает роль своих ядерных сил в защите североевропейских союзников. Начальник штаба британских ВМС Гвин Дженкинс заявил, что Финляндия находится под «ядерным зонтиком» британских подводных лодок.

Москва, в свою очередь, предупредила о готовности применить весь арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать Калининградскую область. В ответ альянс заявил, что его учения и действия не угрожают российской территории.