Симоновский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Лизу Миллер — Елизавету Батюту — к четырем годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей по делу об отмывании более 76 млн рублей. Об этом 2 октября сообщила прокуратура Москвы. В деле фигурируют платежи за Rolls-Royce, квартиру в Абу-Даби и переводы под видом дивидендов.

Батюта признана виновной по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК — легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере.

«Батюта заочно приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Суд также на два года запретил ей заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. В доход государства конфискован эквивалент имущества на сумму более 76 млн рублей.

Дело рассмотрели в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. Ранее в отношении нее заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, с декабря 2020-го по апрель 2024 года Батюта легализовала более 76 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Свыше 3,7 млн рублей направили на частичную оплату Rolls-Royce, более 44,3 млн — на частичную оплату квартиры в Абу-Даби. Еще свыше 28,3 млн рублей блогер перевела на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольной компании.

О возбуждении дела об отмывании денег СК сообщил 31 октября 2025 года. Тогда ведомство заявляло, что в 2020—2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн рублей, а затем легализовала часть средств через финансовые операции. На тот момент она уже находилась за границей.

30 июня 2026 года прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для заочного рассмотрения. По опубликованной «Рамблером» информации, адвокат Батюты настаивал, что она не знала о накопившейся налоговой недоимке и выплачивает задолженность.

Лиза Миллер известна как предпринимательница и автор блога об отношениях, материнстве и воспитании детей. Она основала сеть клиник лазерной эпиляции. По данным «Коммерсанта» на июнь 2026 года, ее аудитория в социальных сетях превышала 6 млн подписчиков, а сама блогер проживала в Дубае.