Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга 2 октября приговорил 48-летнего блогера Алексея Поднебесного к трем годам колонии общего режима по делу о половой связи и развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Сообщение о решении опубликовано в канале объединенной пресс-службы судов города.

Как сообщает «Фонтанка», дело включало четыре эпизода. За два из них суд назначил по году лишения свободы, освободив Поднебесного от наказания в связи с истечением сроков давности. За два других — по два года. Окончательное наказание по совокупности составило три года колонии. Время в СИЗО зачтут из расчета день за полтора.

Перед оглашением приговора Поднебесный заявил журналистам, что намеревался создать семью с потерпевшей. По его словам, он не знал ее реального возраста и считал, что она выглядит старше. Девушка присутствовала в суде, но отказалась от общения с прессой.

Блогер также заявил, что опасается за свою жизнь в заключении.

«Я 20 лет защищал Нижний Новгород от уплотнительной застройки. У меня множество коррумпированных врагов. Мне уже сказали, что в тюрьме меня убьют», — приводит его слова «Фонтанка».

Кто, по утверждению Поднебесного, высказывал угрозы, издание не уточняет.

По информации «Фонтанки», блогер также утверждал, что во время его пребывания в СИЗО друг украл его деньги, оставив без средств даже на адвоката. Поднебесный пожаловался на состояние здоровья и рассказал, что написал в изоляторе книгу. Рукопись, по его словам, он передал для публикации через сокамерника, однако тот его обманул.

«В итоге получится “архипелаг ГУЛАГ”», — ответил Поднебесный на вопрос о том, будет ли он писать еще.

Как ранее писал «Коммерсантъ», Поднебесному вменяли по два эпизода по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК — половое сношение и развратные действия в отношении лица младше 16 лет. На момент событий потерпевшей было 15 лет. Блогер признавал вину частично.

Одним из вопросов закрытого процесса стало то, мог ли Поднебесный понимать возраст девушки. По сведениям газеты, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала, что потерпевшая рассказала следствию, что представилась блогеру 23-летней. Суд назначил портретную экспертизу фотографий и видеозаписей, чтобы оценить ее внешность на момент событий.

Поднебесного задержали в августе 2024 года. В мае 2025-го суд освободил его из СИЗО под запрет определенных действий. Ему запретили общаться с участниками дела, пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия и обсуждать обстоятельства обвинения со СМИ. Рассмотрение дела по существу продолжалось около полутора лет.