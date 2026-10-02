Коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила йеменских хуситов в атаке беспилотника на электроподстанцию в Медине, снабжающую энергией Мечеть Пророка — одну из главных святынь ислама. Один трансформатор вышел из строя, однако электроснабжение мечети нарушено не было, сообщает Reuters.

По данным представителя коалиции Турки аль-Малики, удар по распределительной станции Taibah произошел около 05:11 по местному времени 29 сентября. Саудовская сторона утверждает, что после изучения обломков беспилотника и проведения технической экспертизы установила причастность хуситов к планированию и осуществлению атаки. Независимого подтверждения этому выводу пока нет.

Повреждение ограничилось одним трансформатором и не привело к отключению электроснабжения. Аль-Малики заявил, что целью атаки фактически стала инфраструктура, обеспечивающая Мечеть Пророка, и обвинил хуситов в попытке спровоцировать мусульман ударами в районе священных городов Мекки и Медины.

Мечеть Пророка Аль-Масджид ан-Набави — одна из наиболее почитаемых святынь ислама. Она расположена в центре Медины и связана с пророком Мухаммедом.

Особый резонанс заявление получило накануне пятницы — дня обязательной для мусульман коллективной молитвы джума. При этом саудовские власти не сообщали ни о повреждениях самой мечети, ни об угрозе для находившихся в ней людей.

Хуситы отвергли обвинение Эр-Рияда. Представители движения назвали заявление сфабрикованным и связали его с более ранними утверждениями Саудовской Аравии о попытках атаковать Мекку, которые хуситы также отрицали.

Инцидент произошел на фоне резкого возобновления боевых действий между хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией силами в Йемене. После заключенного при посредничестве ООН перемирия 2022 года трансграничные удары в основном прекратились, однако в 2026 году напряженность вновь начала расти. Reuters связывает нынешнюю эскалацию в том числе с объявленной хуситами морской блокадой Саудовской Аравии и наступлением против правительственных сил на побережье Красного моря.

Одновременно коалиция сообщила о ракетах и беспилотниках, направленных против ее командования в Адене и города Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии. 2 октября правительство Йемена заявило уже о 20 авиаударах по позициям хуситов в провинции Таиз за три часа, что Reuters назвало существенным новым витком эскалации.