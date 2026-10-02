США направляют на Ближний Восток около 9 тыс. военнослужащих и еще одну авианосную ударную группу на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможности новых ударов по Ирану. После передислокации в регионе могут одновременно находиться три американских авианосца, сообщает Associated Press.

В новую группировку входит авианосец USS Theodore Roosevelt с сопровождающими его кораблями, включая ракетный крейсер USS Chosin. Одновременно к Ближнему Востоку направляется десантная группа во главе с USS Makin Island, в состав которой входят десантные корабли USS John P. Murtha и USS Anchorage.

Всего на направляющихся в регион кораблях находятся более 7 тыс. моряков и около 2 тыс. морских пехотинцев. По словам американского чиновника, разговаривавшего с AP на условиях анонимности из-за характера военной операции, три авианосца могут одновременно оказаться в регионе уже к концу октября.

Сейчас на Ближнем Востоке уже находятся авианосцы USS George H.W. Bush и USS George Washington, а также десантная группа USS Boxer. George Washington обычно действует в Тихом океане, однако его перебросили в регион для замены USS Abraham Lincoln.

После прибытия новых сил американская военно-морская группировка в регионе будет насчитывать более 20 тыс. моряков и морских пехотинцев, а также сотни самолетов. AP отмечает, что концентрация сил будет необычно высокой. До этого сразу три американские авианосные группы находились на Ближнем Востоке в апреле 2026 года — впервые с 2003 года.

Передислокация происходит одновременно с обсуждением Белым домом дальнейшей стратегии в отношении Ирана. В опубликованном 1 октября интервью Time Трамп допустил новое усиление американских ударов после промежуточных выборов в США 3 ноября.

«Я не могу вам этого сказать, потому что вы, по сути, спрашиваете меня, куда мы собираемся наносить удары», — ответил Трамп на просьбу подробнее рассказать о возможной операции.

Президент также сообщил, что отклонил последнее предложение Тегерана о прекращении огня. По его словам, среди предложений Ирана было открытие Ормузского пролива, однако весь пакет условий оказался для Вашингтона «недостаточно хорошим».

Переброска сил совпала и с новым обострением вокруг инцидента на борту Flydubai. Трамп заявил, что, согласно поступающей ему информации, второй пилот, подозреваемый в попытке разбить летевший в Израиль самолет, может быть связан с Ираном.