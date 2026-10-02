Президент США Дональд Трамп допустил, что второй пилот Flydubai, которого подозревают в попытке разбить летевший в Израиль пассажирский самолет, мог быть связан с Ираном. Американский президент не представил доказательств, но заявил, что в случае подтверждения причастности Тегерана США нанесут по Ирану очень сильный удар, сообщает Associated Press.

Журналисты спросили Трампа в Белом доме, получал ли он информацию о возможной связи подозреваемого с Тегераном.

«Мы сейчас над этим работаем», — ответил президент. Затем он добавил: «Исходя из того, что я слышу, я бы сказал, что ответ — да. Но мы сейчас над этим работаем».

На уточняющий вопрос о том, ответят ли Соединенные Штаты Ирану в случае подтверждения его причастности, Трамп сказал: «По ним ударят очень сильно, не беспокойтесь». Он не уточнил, какой именно ответ рассматривает Вашингтон.

При этом официально связь подозреваемого с Ираном пока не установлена. Власти ОАЭ начали собственное расследование и выясняют в том числе, имел ли произошедший инцидент террористические мотивы. Региональный чиновник сообщил AP, что следствие рассматривает все версии — от терроризма до возможного психического расстройства. Подозреваемый — гражданин Омана — был задержан в Саудовской Аравии, после чего передан ОАЭ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял более осторожную позицию. На вопрос о возможной причастности Ирана он ответил, что «слишком рано говорить» об этом. Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль намерен установить, действовал ли второй пилот самостоятельно, были ли у него сообщники и мог ли за произошедшим стоять Тегеран.

Инцидент произошел на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, на борту которого находились 182 человека, большинство из них — граждане Израиля. По данным следствия, второй пилот напал с ножом на индийского командира воздушного судна, после чего самолет начал резко терять высоту. За примерно минуту Boeing 737 MAX 8 снизился с 33 тыс. до 17 тыс. футов.

Раненому командиру удалось открыть дверь кабины. Пассажиры и находившиеся на борту члены экипажа ворвались внутрь и обезвредили второго пилота. Управление самолетом взяли другие пилоты Flydubai, летевшие в качестве пассажиров, после чего лайнер совершил экстренную посадку в Табуке в Саудовской Аравии. Во время инцидента из кабины последовательно передали коды 7700 — общая чрезвычайная ситуация — и 7500, означающий незаконное вмешательство в управление самолетом.

Flydubai после произошедшего приостановила рейсы в Израиль. Сама авиакомпания призвала не делать преждевременных выводов о мотивах нападения до завершения расследования.