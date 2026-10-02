Мирные переговоры с Россией поддерживают 72,2% опрошенных украинцев, против выступают 20,8%. Такие результаты опубликовал Фонд исследований будущего. Исследование представили 1 октября на пресс-конференции в «Интерфакс-Украина».

При выборе возможного способа завершения войны 48,5% респондентов предпочли компромиссы и переговоры о перемирии, даже если они предполагают территориальные или политические уступки.

Еще 24,6% поддержали временную «заморозку» конфликта по линии фронта без официального признания потери территорий. За продолжение боевых действий до восстановления границ 1991 года без компромиссов высказались 18,6%.

В отдельном вопросе территориальные компромиссы ради прекращения войны допустили 51,7% участников исследования. Из них 29,4% ответили утвердительно при условии, что это приведет к окончанию войны, а 22,3% выбрали вариант «скорее да».

Против таких уступок выступили 41,3%: 20,4% отвергли их при любых условиях, еще 20,9% ответили «скорее нет».

При этом 76,3% опрошенных считают недопустимым сокращение или ограничение численности ВСУ по требованию другой стороны, даже при предоставлении гарантий безопасности.

Опрос проводили 19—22 сентября методом телефонных интервью среди 1203 совершеннолетних респондентов. Исследование охватило подконтрольные Киеву территории, где работает украинская мобильная связь; Луганская область в выборке не представлена. Заявленная максимальная теоретическая погрешность — 2,9 процентного пункта при доверительной вероятности 95%.