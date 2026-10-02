Украинский истребитель МиГ-29 был поражен ракетой во время выполнения боевого задания 1 октября. Пилот, капитан Марат Мамбетов, катапультировался, однако погиб, сообщили Воздушные силы ВСУ. Он служил командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева».

По версии украинского командования, Мамбетов наносил ракетно-бомбовые удары по российским войскам на одном из направлений фронта. Во время выполнения задания в самолет попала ракета. Где именно это произошло и каким оружием был поражен истребитель, в сообщении не уточняется.

«Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил», — говорится в заявлении Воздушных сил.

Обстоятельства гибели после катапультирования командование не раскрыло. Оно выразило соболезнования родным и близким летчика. Мамбетов занимал должность командира звена внутри 40-й бригады. По данным «Украинской правды», ему было 25 лет.

Ранее, 10 августа, Воздушные силы Украины сообщили о потере другого МиГ-29 в Одесской области. Тогда, по предварительной версии командования, самолет загорелся во время пуска авиационной ракеты при перехвате воздушных целей. Пилот потерял управление, катапультировался и выжил — его эвакуировали в медицинское учреждение.