Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники Секретной службы предлагали демонтировать Овальный кабинет и построить новый. Он отказался и обсуждает возможность закрепить за помещением особый исторический статус. Об этом Трамп рассказал в интервью TIME.

По словам президента, однажды он заметил, что сотрудники службы осматривают кабинет, и спросил, что их интересует. Те якобы ответили, что помещение следует снести и заменить новым.

«Вы не можете построить новый. Это особенное место», — пересказал Трамп свой ответ.

Четверо бывших сотрудников Секретной службы подтвердили Washington Post: укрепление кабинета обсуждали при прежних президентах, но те отказывались из-за необходимости переезда.

Сам Трамп рассказал, что уже полгода просит главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс проработать сохранение помещения. На вопрос журналистов, хочет ли он защитить собственные изменения интерьера, президент уточнил: речь идет о предотвращении сноса.

После возвращения в Белый дом Трамп украсил кабинет позолоченными элементами и многочисленными картинами. Одновременно он занялся масштабной перестройкой президентской резиденции: на месте прежнего Восточного крыла возводится бальный зал, а газон Розового сада заменили мощеной площадкой.

Объясняя увлечение строительством, президент признался TIME, что находит эту работу расслабляющей. Когда журналист спросил, по чему он будет больше всего скучать после окончания президентства, Трамп ответил: «По этой прекрасной комнате».