Возвращение врача к пациенту и лекарственное обеспечение станет приоритетом для работы комитета Госдумы по охране здоровья, заявил RTVI депутат Бадма Башанкаев.

«Мы будем добиваться дальнейшего усиления распространения первичного звена, потому что люди не оценивают, сколько ФАПов построено, они оценивают очень просто: “когда я смогу попасть на прием именно к этому специалисту”, а “почему мой анализ делается так долго”», — рассказал он.

Причем место жительства не должно определять качество медицинского лечения, в этом поможет искусственный интеллект (ИИ) и телемедицина, продолжил парламентарий.

Также в приоритете работы комитета — «время врача — пациенту», говорит он.

«Так называемая дебюрократизация медицинской системы — еще один приоритет. Уже настолько крутые цифровые, информационные технологии, что они могут часть работы «сглатывать» на себя и оставлять время именно на работу с пациентом “глаза в глаза”, потому что врач — это не придаток к клавиатуре. Пациент ожидает увидеть понимающего, умного, доброго человека, образованного, который ответит на вопросы о его болезни, о его состоянии, и он хочет услышать правильное мнение», — заявил собеседник RTVI.

“Цифра” широко шагнула в жизнь, появились «Госуслуги», уже можно ничего не заполнять от руки и врачи ждут такого же в медицине, отметил парламентарий.

«Информирование, добровольное согласие — все это должно быть возможно подписывать дистанционно электронной подписью, и не надо приходить и восемь этих страничек подписывать убористым почерком. Ну зачем тратим время?» — рассуждает собеседник RTVI.

Однако, предостерег Башанкаев, «мы не должны бюрократию превращать в электронную бюрократию».

«Цифра должна служить человеку, а это значит, что мы вернем врача к пациенту», — заявил депутат.

Еще один приоритет в работе комитета — это расширение лекарственной помощи, в том числе для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, говорит парламентарий.

«Упор комитета, наверное, будет на [лечении и профилактике] старых заболеваний — это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хроническая обструктивная болезнь легких у курильщиков, почки, сахарный диабет, но появляется и новое — болезни почек, которые заняли пятое место в числе причин смертности», — рассказал Башанкаев.

Еще одно направление — несовершеннолетние, у которых был выявлен аутизм, чтобы «эти дети и семьи не были брошены одни», пояснил парламентарий.