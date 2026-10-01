Суд в Ростовской области приговорил мужчину к пяти с половиной годам колонии общего режима за кражу 5 млн рублей, перечисленных отцу погибшего участника СВО, пишет «КП — Ростов-на-Дону». Осужденный получил доступ к счету пострадавшего под видом помощи с оформлением выплат.

Николай, отец погибшего Антона, долгие годы не общался с сыном, пишет издание. Как уточняется в материале, когда мать мальчика умерла, мужчина отказался от него, отдал в интернат, а позже был официально лишен родительских прав.

Повзрослев, Антон, по данным «КП — Ростов-на-Дону», помирился с отцом, и они стали жить вместе. В 2023 году он подписал контракт, ушел на спецоперацию и через несколько месяцев погиб.

Денег на похороны у Николая не было, и 46 тыс. рублей он, по его словам, занял у знакомого Леонида. Как рассказывает газета, тот сообщил отцу, что ему положены выплаты, и предложил помочь с документами.

В октябре мужчины оформили у нотариуса доверенность: Леонид мог собирать справки, но без права получать деньги и распоряжаться ими, говорится в публикации. Когда Николаю выпускали банковскую карту, знакомый запомнил пин-код, а затем привязал счет к приложению на своем телефоне, утверждает издание.

В декабре Леонид показал Николаю документ, согласно которому из-за лишения родительских прав выплаты тому не полагались. На деле в базах данных Николай числился законным отцом: старое решение о лишении прав, как предполагают журналисты, было утеряно. В конце 2023 года на карту ему поступили 27 тыс. рублей на ритуальные услуги, а в январе 2024-го — остальные выплаты, следует из материала.

Как сообщает КП, Леонид через мобильный банк перевел все деньги на счета своих детей и знакомых. Затем он оформил на имя приятеля кредит на внедорожник GAC GS8 стоимостью почти 5 млн рублей. Первый взнос в полтора миллиона он сам внес наличными, давал другу деньги на платежи, а машину забрал себе.

Обман вскрылся весной 2024 года, когда Николай по совету знакомых снова решил узнать о выплатах, отмечает газета. Из банковской выписки он узнал, что деньги ушли незнакомым ему людям, и в тот же день обратился в полицию. Вскоре Леонида задержали. При обыске у него, по данным издания, нашли золото, новые компьютеры и тот самый внедорожник.

В суде мужчина утверждал, что Николай сам отдал ему деньги в знак благодарности, и представил соглашение о передаче средств, говорится в материале. Однако экспертиза признала документ поддельным.

Кроме колонии, суд назначил осужденному штраф в 525 тыс. рублей, а внедорожник оставил под арестом в счет возмещения ущерба, уточняет КП. Сами выплаты, по данным газеты, решено вернуть в бюджет: по закону лишенный родительских прав Николай претендовать на них не мог.