Отдельные формулировки в назначении платежа могут насторожить банк. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал независимый экономист Виктор Мангазеев.

Само по себе ключевое слово в комментарии к переводу не приведет к автоматической блокировке карты, уточнил он.

«Лучше не шутить в назначении платежа и не использовать формулировки, связанные с наркотиками, оружием, экстремизмом, терроризмом, обналичиванием или другими незаконными операциями. Они могут привлечь внимание банка, особенно если перевод сам по себе выглядит нетипично», — пояснил экономист.

Обычные подписи вроде «оплата услуг», «за товар», «аренда» или «возврат долга» не запрещены, добавил Мангазеев. Однако, если такие переводы регулярно приходят от разных людей, у банка могут возникнуть вопросы о предпринимательской деятельности, добавил он.

Эксперт не исключил, что в этом случае клиента могут попросить объяснить, откуда деньги, и показать документы.

Если комментарий все же нужен, лучше писать коротко и по существу: «возврат личного долга», «подарок», «аренда за октябрь» или «оплата по договору».

Если перевод приостановили, дробить сумму или отправлять деньги через карты родственников не стоит, предупредил эксперт. Правильнее сразу связаться со своим банком и дать пояснения или документы.

«Банк обязан сообщить клиенту причину ограничения и порядок его снятия», — напомнил Мангазеев.